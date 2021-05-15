還在進香！基隆驚見2輛遊覽車「去過宜蘭、花蓮」　在地人全怒了

▲現在居然還有人在進香！（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

還有人在進香！台灣今新增180例本土個案，宣布雙北進入三級警戒，停止室內5人、室外10人聚會，陳時中表示，若違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。然而，就有網友在基隆一帶發現進香的遊覽車，讓他忍不住直呼，「太恐怖了！」

這名網友在臉書上發文表示，「怎麼這時候還有人在進香！」他稍早在基隆八斗子漁港附近看見2輛遊覽車，而從車上的香條可見，這些信眾是先從宜蘭去花蓮，接著才抵達基隆。

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原PO坦言，雖然今天指揮中心才要求「全面停止進香團與遶境相關活動」，但是多數宮廟早在好幾天前就已經取消或延期了，現在還到處趴趴走真的很危險。

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

貼文一出，不少網友都留言回應，「穩被罰款」、「你離他們遠一點欸，危險」、「好扯」、「太恐怖」、「八斗子漁港不是前幾天確診的有經過嗎」、「基隆真的會有破口」、「故意要讓防疫有破口嗎」、「傻眼」、「趕快請人去把整車還有所有人消毒」。

指揮官陳時中今表示，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬至30萬元。

全國性措施如下：

1.關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。

3.全國中、小學校園停止對外開放。

4.全國社團停止交接活動。