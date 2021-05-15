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快訊／升三級警戒「沒封城」　侯友宜：室內室外都要戴口罩

▲▼ 三級警戒（圖／記者劉維榛攝）

記者羅婉庭／新北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，，行政院15日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，且室內聚會限5人、室外10人。新北市長侯友宜上午九點呼籲中央升級三級警戒，侯友宜目前正召開防疫應變會議，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。

指揮官陳時中稍早宣布，台北市、新北市今日升級三級警戒，即日起到5月28日，今日下午4點開始實施，室內聚會限5人、室外10人，並規定全面停止進香團遶境活動，其他宗教落實實聯制、社交距離、加強消毒；全國校園停止對外開放，已經要求醫院擴大開設專責病房，大量設置戶外篩檢站。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。

陳時中表示，防疫相關規範為減少流動風險、降低聚會規模、餐飲食連制、強化防疫新生活。外出時要強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，營業場所洽公場所落實人流管制，要戴口罩保持社交距離，需要強制來執行，職場與工作處所，要持續遵守企業防疫指引規定。

餐飲要落實防疫措施，如果無法落實，就要外帶，如果無法做要停業，婚喪禮要落實實聯制並加強清消，公共場域大眾運輸也要加強清消。

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