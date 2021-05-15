自願在家關2周！鄉民狂PO文「跪求封城」止疫情　陳時中說話了

▲陳時中對防疫強度做出說明。（圖／ETtoday攝影中心）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內疫情重新延燒，接連幾天不斷新增本土案例，讓民眾不禁感到擔憂。就有不少網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「馬上全國封城兩個禮拜好不好？」「認真說 台北根本應該封城吧？」「現在封城，台灣還有救。」紛紛跪求封城。但對封城說，陳時中就在稍早記者會上做出補充，點破殘酷事實。

網友們紛紛問卦，指出「現在不忍痛封城，病毒大概就等比級數擴散了」、「感染人數比1月那次還多得多，根本應該封城了吧」、「現在封城7天，台灣還有救吧？也可保護科學園區」、「讓跨縣市通勤者在家上班或停班（政府補助企業錢），7天後，或是等到確診有降，再慢慢開放。」

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更有不少人留言跪求，「可以啦！不封有比較好嗎」、「支持小區出門採買實名制……封個把月應該就止住了」、「覺得可以！不要因小失大才是真」、「我認為現在封一封影響較小」、「以各國的情況，現在開始封真的可以減少損失」、「封吧，醫護都快累死了」、「等四級再封，已經來不及了好不好。」

▲也有網友認為先不要封城，認為依照台灣人的性格，「肯定所有人都會去賣場掃貨」，結果反而造成群聚。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，稍早在記者會尾聲時，記者詢問道，現在還是區域性的疫情警戒提升，什麼時候全國會統一，陳時中就指出，所謂的社區抗疫或是強度管制措施，大家都會認為越強越好，甚至想說「把它關掉（所有場所）是不是就會停下來」，但其實這樣並不會結束疫情。

陳時中強調，抗疫要有相對時間，如果強度沒拿捏好，「不到那時期實施就過強，反而會產生抗疫疲乏，跟人民抵抗的運動。」他舉例道，國外一開始就連要求戴口罩會有人反彈，當無法形成全民抗疫，所有方法都會失敗，直言「抗疫不是強度高就好，要拿捏整體社會配合度及需要度」，所以會站在不讓社會造成大損害的前提下適度規範，再看發生效果做滾動式調整。