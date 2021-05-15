美醫說「口罩要戴兩層」！台灣防疫觀念過時　專家駁斥：風險反增

▲新冠疫情全球延燒，國外專家針對口罩戴法發表看法，但國內醫師持不同意見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／採訪報導

本土疫情大爆發！行政院今（15）日緊急召開記者會，指揮官陳時中在記者會上宣布，單日增加180人確診，宣布雙北升為三級防疫警戒。針對防疫作為，美國CDC曾發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播。對此，台灣有醫師則強調，這種說法是「不切實際」，一般而言，一層外科口罩有些人就已經有點呼吸困難，再加上一層口罩，拿下的機率就增加，反而會產生更多風險。

針對台灣本土疫情升溫，中央宣布雙北升為第三級防疫警戒。醫師們及專家也一再提醒大家一定要確實做好防疫；不過，美國有一名華裔醫師14日透過臉書發文，警示台灣「防疫觀念太過陳舊」，例如，在街道上噴灑消毒水其實毫無作用，民眾出入公共場所只靠量體溫防疫，但其實大多數確診者並不會發燒，而且美國CDC發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，但在台灣卻鮮為人知。

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▲醫師指出，戴雙層口罩其實會增加拿下來的機率，反而讓風險上升。（圖／翻攝自pixabay）

對此，指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬強調，理論上來說，一般多戴一層口罩其實是會影響到正常呼吸，即便是可以減少病毒傳播沒錯，但衡量台灣夏天的溫度，加上有些人肺活量本身就較差，戴上一般的外科口罩呼吸就已經有點困難，更何況戴兩層就像N95一樣，無法好好呼吸的情況下，就會一直拿下來，整體增加了更多風險。

黃高彬直言，這種戴兩層口罩的說法是「不切實際」且「錯誤」的，對於醫師們看診時就已經不建議戴N95了，因此一般民眾這樣戴，反而影響到生活。

黃高彬也再次提醒大家，近期疫情相當嚴峻，口罩務必要戴好、防疫要做足，盡量避免接觸陌生人，不要有人跟人之間的群聚，一起度過疫情難關。