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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／侯友宜早上急電陳時中　親上火線說明最新防疫狀況

記者羅婉庭／新北報導

指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。新北市長侯友宜1300召開線上記者會表示，因應疫情迅速爆發，除了全面備戰外要不斷升級與管制，今早特別呼籲CDC一定要升級三級警戒，並擴大管制，有效防堵才能讓防疫周全。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜說，他上午1030打給陳時中，雙方達成升級共識，隨後中央就發布指引，地方將根據中央指引落實措施，全面圍堵疫情。

侯友宜強調，升級期間務必請市民配合外出戴口罩，避免不必要活動、集會，沒必要不要外出、移動，並室內聚會限5人、室外10人。新北市公司行號也務必做好異地辦公準備。

第三級警戒區域9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩
2.避免不必要移動、活動或集會
3.停止室内5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會
4.自我健康監測(有症狀應就醫)
5.營業場所及洽公機關:落實人流管制,戴口罩,保持社交距離
6.職場及工作處所:遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理,啟動企業持續營運因應措施(如異地、遠距辦公彈性時間上班)
7. 全面禁止進香繞境活動、平安餐會、聚會，其他宗教活動實聯制
8.餐飲場所:應遵守實聯制、社交距離、隔板並採梅花座等防疫措施,無法落實則採外帶
9.婚、喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消，精簡公祭規模、禮廳人數分級
10.公共場域、大眾運輸加強清消

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

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