高雄現首例群聚確診！直擊大賣場南北差異　一張照曝在地人心情

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

國內疫情嚴峻，自11日起連4天皆有本土確診案，雖全台仍維持二級警戒，但已掀起全民恐慌性購買潮，導致相關防疫、民生用品被瘋搶，而14日高雄市傳出確診個案，記者實地走訪賣場，並沒有發現購買潮，民眾表示如果疫情警戒升3到4級的時候，才會開始囤積口罩以及物資。

▲高雄出現社區感染確診病例，直擊賣場現場，貨架有不少空位 。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者實地走訪高雄家樂福賣場，發現貨架上的物資都非常齊全，但還是有出現貨架是空的，像是泡麵，不過購物民一如往常，並沒有出現大量搶購物資的民眾，雖然家樂福也設有防疫專區，但是也沒有見到大量搶購情況，一名49歲的陳姓民眾表示：「如果本土病例一直持續擴大，就會來採買一些物資，如泡麵、罐頭，口罩、酒精等等，也希望疫情能趕快控制住」。

▲高雄出現社區感染確診病例，直擊賣場現場，貨架有不少空位 。（圖／記者吳世龍攝）

另外還有28歲的蔡先生說：「不會擔心，也不會搶購物資，如果升到第三或第四時，再會開始囤積口罩及物資」。另一位41歲上班族陳小姐說：「疫情已擴散，會擔心害怕，所以現在已經開始囤積一點物資，以備不時之需」，負責家管的52歲蔡小姐表示：「疫情是擴散，但又看見政府再努力，所以不會太擔心，所以現階段也不會囤積物資，而且之前買的口罩都還好，夠用就好」。

高雄市的大賣場不同於北部像是好市多門市貨架上有部分商品被掃空，11日中午起湧入大批人瘋搶防疫、民生用品，像是口罩、酒精、衛生紙、米等都超熱銷，雖貨量充足但敵不過消費者搬貨速度，13日起陸續祭出限購令，同日也有民眾發現好市多門市貨架空蕩蕩，特意跑一趟卻沒買到想買的民生用品，擔憂是否有缺貨情形。

▲高雄出現社區感染確診病例，直擊賣場現場，貨架有不少空位 。（圖／記者吳世龍攝）

▲直擊賣場，高雄沒有出現大批購物民眾 。（圖／記者吳世龍攝）

ANNA SUI限量童話禮盒

【更多新聞閱讀】

快訊／傳高雄確診「一群人被載走」 陳其邁緊急召開防疫會議

高雄小港疑確診者曾到運動會館 162人緊急通知居家隔離

網瘋傳小港有人染疫！運動會館＋連鎖賣場閉店清消 衛生局回應了

高雄傳有人確診！2大學生居家隔離中 校方：2班自主管理7天

快訊／基隆確診婦「高雄進香2日遊」 全程搭遊覽車到大寮王爺廟