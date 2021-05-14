高雄小港疑確診者曾到運動會館　162人緊急通知居家隔離

▲高雄某大學有2名大學生與疑似確診者住同棟大樓，校方14日上午進行校園消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內爆發本土社區感染，高雄市小港區也驚傳有人確診！該名疑似確診患者曾到運動會館，另居住同棟大樓的2名大學生也被列為居家隔離對象，據了解，接觸者約162人，全列為居家隔離對象。

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▲網路瘋傳小港區有人染疫。（圖／翻攝自臉書）

高雄小港臉書社團13日晚間瘋傳有人染疫，「小港地區某室內運動有人中獎，有人要是會員，不要再入內運動，說太明會不會被告」。有民眾則在底下留言：「是真的，已經有人被衛生局告知14天居家隔離了。」但也有人說：「有證據嗎？建議你不要製造恐慌」、「你這個真的會被請去警察局的…」。

此外，當地也有連鎖賣場臨時發布公告暫停營業3天，雖以「電力測試」為由，但卻被民眾發現，裡面正在清潔消毒；還有民眾拍下14日深夜12點多，小港區衛生所人員正出出入入，旁邊還停放一輛防疫遊覽車。

▲網路瘋傳小港區有人染疫，防疫遊覽車疑似載居家隔離者。（圖／翻攝自臉書）

另有高雄某校大學生在網路上表示，「目前小港有人確診了，然後我們學校有同學跟那個人住同一棟，所以也已經隔離了」、「學校明天開始停課一週讓大家在家自主管理」。

對此，校方證實，住小港區2位學生所租賃大樓已回報回到住處居家隔離，並未被送至隔離；2生非確診者，沒有與確診者有實質接觸，僅被通知篩檢，目前2班級14日遠距教學1天，週一就恢復正式上課。

據了解，該名疑似確診者所活動場域及居住大樓，接觸者約162人，全被列為居家隔離對象。