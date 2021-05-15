「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　坦蕩承認我有去！一句話嚇壞眾人

▲網路出現多張「獅子哥熱吻茶室闆娘」照，影射照片上的人就是確診的獅子會前會長。（圖／苦主林小姐授權提供）

記者陳雕文、葉國吏／新北、綜合報導

五股獅子會前會長確診（案1203），足跡曝光後發現有到萬華茶室，網路也隨即出現多張「獅子哥熱吻茶室闆娘」照，影射照片上的人就是「獅子王」。沒想到根本就是烏龍一場，照片裡的主角喊冤非當事人，14日晚間到派出所提告，不過照片中的男子也語出驚人的說：「我是去萬華另一間茶室消費，我還沒採檢」。

照片中的女子被誤認為茶室老闆娘，對此林姓女苦主表示，當時是跟男友、林姓舅舅一起去茶室消費，結果被誤認為是茶室小姐或是老闆娘，真的非常傻眼！林姓舅舅則強調自己單身、去茶室當然沒差，「但我後來收到朋友傳來的LINE，才發現自己被當成獅子會前會長！」

▲林姓舅舅表示，當時是在萬華另一間茶室消費，親的也不是老闆娘，而是一位服務小姐；林姓舅舅至今尚未採檢。（圖／記者陳雕文攝）

不過林姓男子也坦言有去萬華茶室，但「不是去前會長去的那間，是去另一間，也在萬華」。記者聽到後追問「有收到細胞簡訊嗎？」，林男說「沒有，我也沒有被匡列或需要隔離，現在身體也沒感覺異樣」，隨後又說「我還沒採檢，應該明天(15日)會去（採檢）」，現場超過10名記者聽完都傻了。