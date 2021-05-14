網瘋傳小港有人染疫！運動會館＋連鎖賣場閉店清消　衛生局回應了

▲連鎖賣場以電力測試為由，公告暫停營業3天，但卻被民眾發現在清潔消毒。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國內本土爆發本土社區感染，網路社團也有疫情相關訊息瘋傳，小港區一家運動中心傳出有民眾「中獎」，即日起閉館清消，另外連鎖賣場也臨時貼出公告，暫停營業3天，造成人心惶惶。對此，衛生局強調，疫情發布與說明應指揮中心為準，請民眾勿聽信流傳資訊。

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▲▼網路瘋傳小港區有人染疫。（圖／翻攝自臉書）

高雄小港臉書社團13日晚間瘋傳有人染疫，「小港地區某室內運動有人中獎，有人要是會員，不要再入內運動，說太明會不會被告」。有民眾則在底下留言：「是真的，已經有人被衛生局告知14天居家隔離了。」但也有人說：「有證據嗎？建議你不要製造恐慌」、「你這個真的會被請去警察局的…」。

此外，當地也有連鎖賣場臨時發布公告暫停營業3天，雖以「電力測試」為由，但卻被民眾發現，裡面正在清潔消毒；還有民眾拍下14日深夜12點多，小港區衛生所人員正出出入入，旁邊還停放一輛防疫遊覽車。

▲民眾拍下半夜12點衛生所仍在忙碌。（圖／翻攝自臉書）

對此，高雄市衛生局表示，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準，對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊以免觸法。

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