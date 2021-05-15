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疫情連環爆　內政部：宗教團體遶境進香活動停辦

▲資料片,起馬炮,廟埕,宗教信仰,世界文化遺產,大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動,大甲媽,信眾,拜拜,祈求,神明,民間信仰,神明遶境起駕。（圖／記者謝婷婷攝）

▲疫情增溫，內政部籲停辦宗教遶境活動。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國內疫情增溫爆發社區感染狀況，指揮中心提升疫情警戒至第2級，內政部除要求宗教團體「室內100人，室外500人」以上規模集會活動原則停辦，也呼籲宗教團體配合，停辦跨縣市的遶境、進香、出巡、遊行等宗教活動。

內政部表示，跨縣市的遶境、進香、出巡、遊行等宗教活動，因參與者多為不特定人、活動型式無法保持社交距離且信眾接觸頻繁，即使參與人數未達以上規模，仍具有高度風險，因此呼籲宗教團體配合停辦相關活動。

配合防疫升級，內政部於5月12日發文請地方政府輔導各宗教團體，在110年6月8日前，應停辦或延期辦理「室內100人，室外500人」以上規模的宗教集會活動。不少地方政府反映未達上述規模的遶境參香或交流活動，由於無法管控，建議仍宜停辦，內政部爰於5月14日再函請各地方政府及各宗教團體停辦或延期此類活動，各地方政府也回報宗教團體多能配合政府停辦。

內政部長徐國勇呼籲，值此防疫升級的非常時期，各宗教寺廟務必加強人流管制，依據公眾集會因應指引落實實聯制、戴口罩、量體溫及手部清潔、保持社交距離及各項防疫措施。另外，民眾自身也應提高自主健康管理意識，如參加宗教活動，有發燒、呼吸急促症狀者，務必儘速就醫，並確實告知醫生活動軌跡。大家共同努力，避免社區感染擴大。

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