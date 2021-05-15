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東海商圈深夜「化學兵消毒」　民眾瘋傳怕爆！衛生局：中央會宣布

▲▼台中東海商圈玉門路深夜出現化學兵消毒。（圖／翻攝臉書「台中市西屯區 大小事 社團」）

▲台中東海商圈玉門路深夜出現化學兵消毒。（圖／翻攝臉書「台中市西屯區 大小事 社團」）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

新冠肺炎疫情全台延燒，PTT論壇台中版昨（14日）深夜有網友指出，東海附近出現消毒車作業；另名網友也在臉書社團PO出照片，指稱剛剛經過玉門路，發現有身穿白色連身防護衣的化學兵正在進行消毒。對此，台中市衛生局則未正面回應，僅表示詳情有待中央宣布，盼各界諒解。

台中網友昨夜紛紛表示，在東海商圈目擊化學兵、消毒車到場作業，擔憂是否有確診者足跡到訪，因此環保局才緊急派員到場消毒。照片在社群網站上曝光後立即引起當地民眾人心惶惶，有人猜測「為什麼要特別消毒，難道是有……嗎？」「消毒應該就是中鏢了！」但也有網友認為，近期疫情升溫，應是防疫例行性消毒，大家只要做好自身防疫措施就好，不必過度猜測恐慌。

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對於這一消毒作業，台中市衛生局則未正面作出回應，僅表示詳細情況中央將於15日對外宣布，「盼各界諒解」。

台中市市長盧秀燕預計15日上午9時30分許將舉行「COVID-19疫情嚴峻」兵棋推演會議，就疫情各狀況進行三階段演練，做好萬全準備防堵疫情，現場媒體記者入場需佩戴證件，依梅花座入席。

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