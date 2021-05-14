　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆廟口夜市總量管制1500人　增設人流監測系統

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府產業發展處14日上午完成廟口及夜市的光達人流監測系統，並且帶頭進行「全市大洗手，洗手護台灣」防疫行動。林右昌呼籲業者配合各項防疫政策，希望在各界的努力之下，築起疫情防線。

▲視察基隆廟口光達人流監測系統 林右昌盼努力築起疫情防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察基隆廟口光達人流監測系統，林右昌盼努力築起疫情防線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌14日上午11時許前往廟口視察後指出，光達人流監測系統可以針對開放區域的人潮進行監控，在2020年裝置之後也發揮很好的人流管控效果，由於最近疫情升溫，市府重新架設人流感測系統，同時最高人流限制為1500人，他表示，疫情嚴峻，必須以最高規格進行防疫工作，希望確保大家的安全。

林右昌說，經市府洽詢中央流行疫情指揮中心，實聯制是針對室內用餐空間，至於廟口夜市並沒有特別強調，不過市府也要求業者比照2020年在桌上設置隔板，再加上人流管制，降低單位時間內的停留人數，相信可以把這道防線築起來。

▲視察基隆廟口光達人流監測系統 林右昌盼努力築起疫情防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌視察基隆廟口。

林右昌指出，市府相關單位已在13日晚間完成全市309家八大場所稽查跟宣導，也發現部分業者還沒有完成防疫準備，市府也向業者重申，若在複查時仍無法配合「實聯制」等防疫要求，將一律要求停業。

隨後，林右昌中午12時前往廟口的奠濟宮，帶頭進行「全市大洗手，洗手護台灣」的防疫行動，並獲得多數市民朋友的熱烈響應，許多人也在林市長臉書上留言，張貼自己同步洗手的照片，希望從自身做起阻斷病毒傳播鏈。

 ▲視察基隆廟口光達人流監測系統 林右昌盼努力築起疫情防線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口夜市增設人流監測系統。

【更多新聞】

基隆嶼即起封島1個月！八大實名制「僅36.41%」　複查不過令停業

本土案例連環爆！基隆崇右影藝大學全面改採「遠距教學」

快訊／海大全面改採遠距教學！疫情來勢洶洶　所有對外活動喊卡

快訊／基隆外木山海泳池漂男浮屍　泳客驚見「離岸百米」急報警

ET快訊
快訊／比照雙北！　基隆市也宣布「八大行業」暫停營業
快訊／跟進台北市！　桃園「十大行業」暫停營業
快訊／醫護人員確診！三總松山院區急消毒
躲衛生局查100人群聚！　全大運關20名成大生地下室3小時
沒被匡列到！　宜蘭婦揪出「自己確診」
快訊／日政府宣布　「緊急事態擴大」至9都道府縣
驚悚！民眾擠爆西園醫院做篩檢　全無社交距離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

台北電影節遺珠／《緝魂》張鈞甯、藍葦華《當男人》錯失原因曝光

蔡英文：謝謝中央地方合作防疫　你們是最辛苦的第一線戰士

疫情加劇　棒協：玉山盃青棒、華南盃青少棒延後舉辦

快訊／本土確診案例爆炸！　台北市立動物園宣布休園

孫安佐女友爆「深夜擅闖遊樂設施」！　附近全是三角錐…樂PO文

大豐有線電視防疫升級　全額補助員工接種COVID-19疫苗

北市防疫升級！　張惠妹男友酒吧急宣布「全面停工」

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

即／傳高雄確診　陳其邁緊急召開防疫會議

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

更多熱門

相關新聞

國內疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

國內疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

因應新冠肺炎疫情持續升溫，監察院14日召開各委員會召集人會議，決議6月8日前暫緩辦理中央及地方機關巡察業務。

獨／一張圖曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻了

獨／一張圖曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

台南國中會考考場環境消毒完成

台南國中會考考場環境消毒完成

本土大爆發！世新、東吳、輔大宣布「下週起改遠距授課」

本土大爆發！世新、東吳、輔大宣布「下週起改遠距授課」

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面