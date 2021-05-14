基隆廟口夜市總量管制1500人　增設人流監測系統

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府產業發展處14日上午完成廟口及夜市的光達人流監測系統，並且帶頭進行「全市大洗手，洗手護台灣」防疫行動。林右昌呼籲業者配合各項防疫政策，希望在各界的努力之下，築起疫情防線。

▲視察基隆廟口光達人流監測系統，林右昌盼努力築起疫情防線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌14日上午11時許前往廟口視察後指出，光達人流監測系統可以針對開放區域的人潮進行監控，在2020年裝置之後也發揮很好的人流管控效果，由於最近疫情升溫，市府重新架設人流感測系統，同時最高人流限制為1500人，他表示，疫情嚴峻，必須以最高規格進行防疫工作，希望確保大家的安全。

林右昌說，經市府洽詢中央流行疫情指揮中心，實聯制是針對室內用餐空間，至於廟口夜市並沒有特別強調，不過市府也要求業者比照2020年在桌上設置隔板，再加上人流管制，降低單位時間內的停留人數，相信可以把這道防線築起來。

▲基隆市長林右昌視察基隆廟口。

林右昌指出，市府相關單位已在13日晚間完成全市309家八大場所稽查跟宣導，也發現部分業者還沒有完成防疫準備，市府也向業者重申，若在複查時仍無法配合「實聯制」等防疫要求，將一律要求停業。

隨後，林右昌中午12時前往廟口的奠濟宮，帶頭進行「全市大洗手，洗手護台灣」的防疫行動，並獲得多數市民朋友的熱烈響應，許多人也在林市長臉書上留言，張貼自己同步洗手的照片，希望從自身做起阻斷病毒傳播鏈。

▲基隆廟口夜市增設人流監測系統。

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