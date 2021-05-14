基隆嶼即起封島1個月！八大實名制「僅36.41%」　複查不過令停業

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情變化，基隆市政府13日晚間針對八大行業兵分多路309家展開稽查，市長林右昌14日召開「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變會議時強調，對於無法配合實聯制等防疫措施的業者，將會祭出停業處分，另宣布基隆嶼即日起封島1個月。

林右昌指出，市府相關單位在13日晚間的稽查作業中，已詳細且完整告訴店家應配合的防疫作為，並張貼相關告示，市府還會安排複查的行動，若第一次查核不合格的商家，複查再不合格，市府將要求停業至改善完成。

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林右昌也指出，基隆嶼是本市熱門觀光景點，預約登島遊程本來都已經排到暑假，統計有3萬人次預訂，但現在因為疫情因素，已有1萬多人次退訂，本市19家娛樂漁船業者也都有非常高的防疫意識，建議在這一段期間加強防疫，先暫停開放登島，市府也從善如流，宣布即日起基隆嶼封島1個月。

另外，林右昌認為守住醫療防線是最重要的關鍵，在14日的防疫會議中也要求各級醫院落實防疫措施，並要求長照機構比照辦理，上午視察廟口光達人流系統建置，要求將人流上限下修為1500人，17日週一也將在信義區公所進行異地辦公、分組辦公、居家辦公的實地演練。

產發處長黃健峰指出，13日晚間由產發處、衛生局、警察局、綜發處、社會處、地政處等單位聯合編組，由參議、秘書及產發處處長、副處長、秘書領軍各單位合計103人，兵分15路展開全市八大行業防疫稽查，最後實際共稽查309家。

產發處統計稽查結果，戴口罩率達94.02%、配置額溫槍率達55.98%、酒精消毒率達96.20%、已實施實聯制率達36.41%，店家目前皆知應載口罩和酒精消毒乾洗手，未配置額溫槍者或有表示生意不好額溫槍較貴的因素，現在皆願意配合相關作為，針對不合格項目會進行改善，有部分店家表示，因疫情關係生意不佳，可能考慮暫時休息。

衛生局提醒，如果市民朋友曾經於5月7日、5月8日到中央流行疫情指揮中心公布之COVID-19傳播高風險地區，且有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、或嗅、味覺異常等疑似症狀，請至社區採檢院所評估，或請撥基隆市政府衛生局24小時防疫專線：02-2427-6154。

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