快訊／海大全面改採遠距教學！疫情來勢洶洶　所有對外活動喊卡

▲國立海洋大學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣新冠肺炎疫情升溫！繼陽明交通大學、台灣師範大學宣布全校課程實施遠距教學。據悉，國立海洋大學的學生接收到校方訊息，學校即將要進行「遠距課程」；《ETtoday新聞雲》記者向學校求證，確實有此事，國立海洋大學17日起，所有課程全面改採「遠距教學」。

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▲國立海洋大學17日起所有課程全面改採「遠距課程」。

海大校長許泰文強調，即使在遠距教學期間仍會維持教學品質，並安排課後輔導時間供學生教學互動及解惑。校方表示，海大於5月11日即提升警戒標準為第二級，嚴格實施各館樓單一出入口、量體溫、戴口罩等措施，公共區域限制對外開放，並禁止校外人士進入體育館、圖書館及校史博物館等場館，且暫緩辦理所有之對外活動，並於13日完成全校性之大型消毒。

海大校長許泰文親自督導指揮，依疫情管控及政府政策積極召開防疫會議檢討及調整因應作為，為確保校園安全，13日再次召開防疫會議提升防疫措施，決議自5月17日起全校課程採取「遠距教學」模式，並鼓勵教師提前採取遠距教學，超前部署，因應未來疫情變化需求。

▲國立海洋大學已於13日完成「全校性大型消毒」。

▲學生也接收到校方訊息，學校即將要進行「遠距課程」。（圖／民眾提供）



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