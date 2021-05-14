0513大停電南警總動員路口指揮　黃偉哲「感心」親自慰勞辛勞

▲台南市長黃偉哲，親自前往台南市警四分局育平派出所致贈慰問品，感謝肯定南警13日大停電指揮交整員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄興達電廠供電系統13日下午故障，台南市於下午3時各區緊急分區供電，1154處路口號誌因停電無法運作，為避免路口交通打結，市警局長方仰寧立即啟動「交通快暢」機制，由交通大隊及各分局派員查報無運作交通號誌路口，並派員警路口交通指揮疏導。

台南市交大另派員進駐市府交通局交通智慧中心，即時掌握各復電與停電號誌路口，機動派員交通疏導，確保市民用路安全；至晚上8時許全面恢復供電，南警統計本次停電事故共派遣警力492名、義交50名於各停電號誌路口交通指揮疏導。

本次停電期間橫越下班交通尖峰時段，各停電號誌路口由人力取代，南警及時調派線上巡邏員警指揮交通，許多員警來不及脫下防彈背心，在烈日下指揮，各員警與義交堅守崗位、揮汗如雨，挺過3次分區停電，維持行車秩序，未發生車流打結及重大交通事故。

許多民眾也將員警路口指揮畫面拍照上傳臉書分享，肯定警方及義交對於這次停電事故執勤辛勞，留言表示「謝謝警察，辛苦了！」、「謝謝讓我們平安回家」、「天氣炎熱謝謝警察在路口中央指揮」、「聽到警察的哨音就是令人安心」。

市長黃偉哲於14日下午至市警四分局育平派出所致贈慰問品，感謝肯定南警13日大停電指揮交整員警辛勞，讓市區交通秩序得以維持，並守護全體市民交通安全。

「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一

