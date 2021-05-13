全台大停電　黃偉哲指示開設災害應變中心維護市民權益

▲台南市長黃偉哲指示，相關局處人員進駐災害應變中心，掌握災情，立即處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台電13日下午因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，目前採取分區輪流供電機制，台南區域目前採CD組輪流供電，初步影響42萬餘戶，黃偉哲指示市府人員進駐災害應變中心，掌握災情，立即處理。

市府13日下午4時半在災害應變中心二級開設，經各單位回報，目前掌握的災情包括消防局接獲17件電梯受困案件、受困20人，目前為止已全部脫困，含消防局協助救出15人、自行脫困5人。

另外，台南市警察局回報全台南市因停電導致交通號誌停擺共1154處，警察局也已經派員至現場以人力指揮，疏導下班的車潮；而交通局也報告說，因屬分區斷電，大約有900處至1200處號誌輪流受影響。交通局也與警察局密切聯繫，由各分局員警在各重要道路的路口協助交通疏導，並於警廣發布交通訊息。

而至目前為止台鐵、高鐵全線班次正常，台南航空站及海運等也正常營運，市區客運的各轉運站、電巴路線、公車動態也都運作正常，但在停車場運作情形，現在包括海安、環河街、萬昌街、公園南路、民生路等幾處停車場因受到停電影響，為避免影響民眾停車權益，已請業者人工開閘放車。

而高科技產業眾多的南部科學工業園區在今日的停電事件中，各園區均受壓降影響，而經調查回報因分區輪流停電受影響廠商為7家。台南及高雄園區161KV用電户（如台積電、聯電、群創）均未停電，僅受壓降影響，目前南科各園區供電正常。

各單位簡報災情後，黃偉哲市長指示，請交通大隊與警察局隨時注意交通狀況、相互支援，務必讓下班時段的交通順暢；另外請各區公所清查災情、回報災損，不要影響市民生活便利；同時請經發局隨時把災害訊息公告上網，讓民眾了解；新聞處也請配合定時發佈，協助民眾了解災情；最後也請台電即時回報最新的供電訊息給相關單位，以便做即時的因應。

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