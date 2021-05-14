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黃偉哲視察部立台南醫院　呼籲醫療院所落實防疫加強通報！

▲台南市長黃偉哲前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，落實防疫及通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，落實防疫及通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，黃偉哲提醒相關人員，今年初發生部桃感染事件，以及日前羅東醫院、本日和平醫院，顯示醫院防疫「魔鬼就藏在細節裡」，台南的醫療院所也務必從別人經驗中學到教訓，落實防疫及通報。

▲台南市長黃偉哲前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，落實防疫及通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，羅東醫院的醫療團隊具有警覺性，在病人就診時就從其病史與路徑，判斷出該病患需要進行篩檢，而和平醫院直到病人入住病房，發燒了3天才篩檢，這3天的時間就影響到相當多層面，事後醫院必須要從病人的院內路徑做清潔消毒與匡列接觸者，難度又更高，讓人覺得有點遺憾。

▲台南市長黃偉哲前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，落實防疫及通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也肯定部南醫院目前針對防疫所推動的分艙分流規劃，除基本的在入口處藉由量測體溫、插健保卡來初步篩檢來院病患外，也設計出不同的分流動線，確保確診或疑似病患無論從急診、一般門診或是從他院及檢疫所進入部南醫院，都能夠第一時間與一般病患區隔開來，降低院內交叉感染風險。此外，負責採檢的醫師與急診與門診的醫師也予以區隔，進一步降低風險。

黃偉哲呼籲，今日已傳出南部城市也出現確診個案，表示疫情其實已經距離我們很近，醫療院所相關的防治規劃務必要提前進行。

黃偉哲另外提到，台北市群聚疫情給大家的教訓是，要更加注意社會上一些隱藏的死角，像是一些特種的八大場所，或是其他沒有登記合法營業的場所，例如小吃店、KTV、電動遊戲廠等等，這部分需要加強管制。日後台南市政府除了加強稽查合法營業的八大場所外，對於非法的場所，也要加強稽查，只要沒有落實實聯制，一律開罰，若業者屢勸不改，會勒令歇業，並會以斷水、斷電方式，阻絕偷偷營業的可能。

部南醫院表示，針對這波本土疫情擴散，部南醫院除了規劃分艙分流動線降低院內風險，也加強院內員工訓練，並進行防疫物資如口罩、手套等的盤點，目前防疫物資尚充足，估計能夠支撐6個月以上，同時也進行人力與床位的盤點，以便能隨時應付變化快速的疫情。

▲台南市長黃偉哲前往衛生福利部台南醫院視察防疫措施，呼籲醫療院所務必做好分艙分流，落實防疫及通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局也提出台南市防疫九大方向，防堵疫情擴散，包括：1、大眾運輸全面消毒、戴口罩，車內禁止飲食。2、防疫旅館完成稽查檢驗，分艙分流、強化管理動線。3、公共工程，現場定期消毒，人員消毒與實聯制，消費者實聯制。4、餐廳與美食街，座位區飲食使用隔板，禁止試吃活動、消費者實聯制。5、夜市與市場，補助攤商裝設熟食遮罩，鼓勵外帶。6、大型活動(室外500人、室內500人)，防疫計畫逐案嚴審。7、醫院及長照機構: 本市35家醫院、長照機構(護理之家、安養護機構、老人安養護機構、教養機構)及有住院病人之診所，除例外情形，全面禁止探病，陪病及陪伴者限1人，應配合實名登記及相關措施。8、社區關懷據點:老人共餐調整為打菜讓長輩帶回食用，加強消毒並量測體溫與實聯制。9、學校及教學活動，取消群聚之畢旅活動，進入校園需測量體溫、手部消毒；校區及運動場地不對外開放。

衛生局也強調，目前疫情變化快速，請大家務必嚴守規範，醫院落實院內感控及醫療體系備援系統，並預先規劃緊急應變動員清空計畫，目前本市13家專責醫院全數啟動，在一周內恢復專責及隔離病房區域。如遇有確診病患或擴大匡列接觸者，需進行隔離並積極採檢，並請醫院端落實旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，加強疑似通報及早發現可疑個案，並強化醫療照護人員健康監測。

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