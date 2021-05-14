染疫否24小時後公布！　南彰化母女「萬華賣葡萄」不適緊急送醫　

▲基隆重症婦曾到過彰化竹安宮、普天宮，縣府連兩天大消毒，確保安全。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國內本土疫情大爆發，彰化今(14)日傳出疑似有2例確診案例！據地方人士透露，2名個案是在南彰化某社區理事長的媽媽及胞姊，近期到萬華擺攤賣葡萄，身體不適，上午已經由防疫人員帶到醫院隔離治療，而社區在下午也將進行消毒。

上午彰化傳出確診案例後，多名縣議員在議會向衛生局長葉彥伯質詢，他也說各縣市謠言滿天飛，詳細情形請以中央指揮中心公布為準，衛生局會配合中央、各縣市疫調，持續積極進行相關防疫措施。

而中央疾管署發言人莊人祥則表示，今天公布的是昨天的確診案例，有關彰化是否有確診案例，明天才會公布相關結果。

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該社區里民指出，因為社區內有里民傳出疑似確診案例後，理事長不反對公布，但此說法遭到其他社區居民強烈反對，認為要公布也該要由衛生局主導，不應該私下亂傳，更進一步希望公部門能做防疫大消毒。

但在此同時，彰化縣政府同步宣布彰化縣50處夜市全部停止營業，這不得不讓人質疑與南彰化傳出的確診案例有相當的關聯，原定下午3時衛生局要對外召開記者會也臨時喊卡，一切的真相有待中央明天的公布結果。

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