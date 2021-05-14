空軍少將索賄4500萬遭聲押禁見　國防部：全力協助釐清案情

▲新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）



記者林銘翰／台北報導

有關新北地檢署檢察官聲請羈押涉貪的張姓少將，國防部14日表示，全案已進入司法偵查程序，將全力配合協助釐清案情，若確實有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

新北地檢署偵辦空軍作戰司令部福興營區整建工程所生弊端，去年一度將涉嫌索賄4500萬的張姓少將不起訴，直到今年另案偵辦該工程營造商中華工程前董事長沈華養涉浮報費用收回扣案，發現張男涉貪的新證據，13日搜索張男住家並約談到案，經漏夜訊問向法院聲請羈押禁見。

對此，國防部指出，2017年空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，目前依約督導執行中。

國防部說明，本案張少將經新北地檢署偵查終結獲不起訴處分，檢調機關就同案重新調查，國防部部全力配合協助釐清案情。

國防部強調，國軍堅守「依法行政、毋枉毋縱」立場，全案目前已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

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