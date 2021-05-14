國中會考明登場　林明溱視察考場防疫：考生由各校專車接送

▲國中會考南投8考場防疫準備就緒，縣長林明溱（右）到中興高中視察。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情持續升溫，國中教育會考將在明（15）、後（16）兩日舉行，南投縣共有4,311位考生在8所國立高中職所設考場應試；縣長林明溱指出，各試場均依中央疫情中心和教育部防疫指示整備消毒，所有人員進場須戴口罩、量體溫，且不開放家長陪考，確保師生有安全無虞的應考環境。

林明溱昨（13）日在教育處長陸正威、衛生局疫管科長洪美吟等人陪同下，到中興高中實地視察防疫準備工作；校長兼任考場主任陳江海說明防疫措施：每間試場冷氣全面開放，前、後門保持關閉，開啟四個角落門窗各5至10公分，以維持適度通風、降低室內溫度，並減低全程佩戴口罩的不舒適。

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▲國中會考南投8考場防疫準備就緒。（圖／南投縣政府提供）

考生進入學校時皆須量測體溫，如超過37.5度，會再次量測，確認發燒時，適當引導至專屬通道，前往第二類備用試場應考，考場同時聯繫家長到場協助並釐清情況，並於考後引導考生盡速就醫治療。

林明溱補充，考生全數由各國中統一出動專車接送，希望各國中與考場緊密聯繫，因執行防疫可能拉長入場時間，最好能提早抵達，降低考生應試壓力。

▲國中會考南投8考場防疫準備就緒。（圖／南投縣政府提供）

▲國中會考南投8考場防疫準備就緒。（圖／南投縣政府提供）

教育處指出，為確保考生健康權益，若依法執行居家隔離、居家檢疫和自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果者）而無法應試者，將併同大陸考場，改參加5月29日、30日舉辦的補行考試；環保局將在會考第2天試程結束後，協助各考場學校環境進行消毒工作。



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