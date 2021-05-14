北部中鏢足跡南漂！屏東全縣大消毒　車站、廟宇、會考教室列重點

▲屏東防疫再升級，環境消毒不間斷 。（圖／屏東縣環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應北部疫情升溫，屏東縣再提升消毒頻率，於即日起全縣33鄉鎮市進行全面環境大消毒，加強民眾出入頻繁的火車、公車、計程車及人潮聚集民生熱點的百貨公司、電影院、超市、市場、商圈、學校、民眾洽公機關、國中會考等場所消毒作業，讓考生安心應考，家長放心。

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▲▼公共場所消毒。



環保局說，該與各鄉鎮市公所清潔隊自去年3月26日合作成立防疫消毒大隊以來，即展開全縣消毒工作至今持續不中斷；因應北部疫升溫，縣府防疫消毒大隊即日起加強消毒作業。

其中包括5月15日及16日舉辦國中教育會考考場消毒工作，有屏北高中、屏東女中、恆春工商、潮州高中、屏東高中、內埔農工、東港海事水產、佳冬高農、屏東高工、琉球國中共10個考場，在會考前及會考結束，立即進行校園及周邊環境防疫消毒作業。

縣長潘孟安表示，防疫不忘登革熱防治，因時值夏季適合病媒蚊孳生長，為防範登革熱疫情發生，防疫消毒大隊除了噴灑次氯酸消毒劑，並對環境髒亂點噴灑登革熱環境衛生用藥，加強維護公共環境衛生及民眾健康。

環保局呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸之表面（如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面。另公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把）應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次（如果顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率）。

環保局提醒，中央流行疫情指揮中心已經訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，請各場所管理單位能夠參考落實，大家同心協力，做好環境消毒工作。

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