「縮短機組員檢疫期」挨轟！機師工會7點聲明回擊：感染源是飯店

▲華航多名機師染疫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

華航多名機師確診新冠肺炎，接連爆發出諾富特飯店人員染疫，與全台多處零星確診事件，外界質疑機組員居家檢疫時間過短，批評指揮中心決策不當，對此，機師工會強調「諾富特飯店的群聚感染才是感染鍊源頭」，也不要再打擊陷入無間斷檢疫、執勤循環的機組員。

我國近期本土確診新冠肺炎病例頻傳，最初為華航多名機師染疫，接著指揮中心查出感染源恐是諾富特飯店，且飯店多名人員也接連確診，近日爆發的確診者病毒株又與諾富特飯店事件相同，讓外界質疑恐是同一起傳播鍊，機組員檢疫時間較短也引發爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機師工會今日發布7點聲明，否認工會為縮短機組員檢疫期而向指揮中心施壓。工會指出，今年二月起，即發現長時間陷入無間斷「檢疫－執勤」循環中的第一線機組員身心狀況已出現問題，經統計發現近六成機師出現相較過往嚴重的失眠問題、逾七成機師感受到較過往更大的精神壓力。

▲指揮中心4/15修正機組員檢疫規定。（圖／記者湯興漢攝）

為改善機組員身心壓力，工會於2月底行文指揮中心、民航局、勞動部等相關單位，亦同步向曾於去年機組人員就醫困難問題上協助之范雲、洪申翰委員辦公室，以及中華航空公司、長榮航空公司兩家公司反應。到了3月工會再召開記者會，盼相關單位注重此警訊。

機師工會表示，對於機組員所面臨到的困境與集體身心狀態問題，包括民航局、華航、長榮、桃園市府都深刻理解此一問題之嚴重性與迫切性，經過衛福部與指揮中心內部專家團隊完整的評估與判斷後，指揮中心方於4月15日拍板做出相關調整。

機師工會強調，此調整反而緊縮了航空公司不得在檢疫期間未滿前再次指派機組員執勤，同時增加採檢頻率，「縮短檢疫為3天期間不可派飛」的政策，再配合密集篩檢下，減少組員交互感染機率，反而才是能夠及早發現機組人員染疫的關鍵之一。

▲指揮中心認為，諾富特飯店為染疫源頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而近期一連串的感染案例，是在政策調整前5天檢疫期間的再次派飛所導致傳染予同飛組員，正因為後來修正後的檢疫政策，才得以提早確認感染鏈。

此外，指揮中心指揮官陳時中也說明，諾富特旅館內所造成的一連串群聚感染，很大程度上可能才是整個感染鏈的起始源頭。換言之，是諾富特飯店管理缺失，才導致入住飯店內檢疫的華航機組員遭到感染，與機組員檢疫天數無關，此從長榮無機組員染疫可得證。

機師工會呼籲，不要再以似是而非的錯誤訊息，暗指指揮中心之決策竟非本於專業，試圖打擊指揮中心之專業形象。也勿再無端問責、波及協助傳達及提供第一線機組人員現況與困境給予指揮中心之國會議員們。