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中國以疫苗誘台友邦　美批用救命援助追求政治目的

▲▼新冠疫苗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲拉丁美洲數個國家都拿到中國製COVID-19疫苗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

台灣友邦宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處以取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，美國國務院對此表示，美國譴責利用疫苗追求政治目的，但未直接點名批評中國。

拉丁美洲數個國家都拿到中國製COVID-19疫苗，但宏都拉斯與瓜地馬拉等台灣友邦並未取得。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez ）日前表示可能以設立商務辦事處來獲取疫苗。台灣外交部說，這清楚證明繼巴拉圭疫苗危機之後，中國政府再度利用疫苗，作為逼迫具急迫需求的國家進行政治及外交條件利益的交換，罔顧各國人道需求的可恥作為，外交部予以嚴厲譴責。

美國國務院發言人被問及宏都拉斯的狀況時告訴路透社：「我們譴責利用可供救命的醫療援助，來推動某些捐助國狹隘政治議程的利己行為。」但他未直接點名中國。

發言人還說，台灣與宏都拉斯等國的關係，強化了民主價值、支撐永續發展；美國在宏都拉斯面臨疫情考驗的時刻，與宏都拉斯站在同一陣線。

路透社報導，中國、俄羅斯、美國都試圖透過「疫苗外交」，在全球各地深化關係，以及推動自身的地緣政治影響力。

中國政府已輸出數以百萬計的COVID-19疫苗，對象主要是開發中國家。但中國多次否認藉此獲取外交利益。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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