疫情嚴峻山難增22%　玉管處：山友濃霧迷路牢記「STOP」口訣

記者高堂堯／南投報導

國內外疫情仍未趨緩，選擇在國內從事登山等戶外旅遊活動的民眾明顯增加；玉山國家公園管理處統計，今年截至4月底山難案件較去年同期成長22%，而春夏之際山區濕度高、易起濃霧並導致迷路，提醒民眾牢記「S、T、O、P」口訣，更要做好行前登山風險管理、有備無患。

玉管處指出，根據內政部消防署統計，去（109）年山域事故出動救援案件增加逾200%，漲幅驚人，而在玉山轄區內發生者有63件，以初入山林的隊伍居多，原因多為體力透支、創傷、滑落，皆因準備不足、對應緊急狀況的經驗缺乏所致，今年截至4月底之案件數也比同期增加22%。

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▲春夏時節山區濕度高，易生濃霧和迷途山難事故。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，春夏時節登山，在步道上因濃霧看不清路徑而通報迷途的案件時有所聞，萬一真受困迷霧之中找不到路該怎麼辦？民眾可牢記「STOP」口訣：S（Stop）：停下來、深呼吸、冷靜下來，切勿繼續走向不確定的路徒然浪費體力；T（Think）：思考自己可能的出錯點，如在哪一條岔路處與隊友走失，請留在原地等待救援。

O（Observe）：檢視自己並觀察周遭環境的可利用資源，如有石洞或樹洞可以遮風避雨、有無水源等，也要注意有無危險因子如土石易崩塌區、野生動物出沒等；P（Plan）：擬定待援計畫，分配身上的糧食與水源，選擇一個恰當地點避難（避風、容易被發現處）等待救援，並做好保暖以防失溫。

玉管處特別提醒民眾，在規劃行程時一併考量天氣系統的變化、攜帶保暖防潮衣物，上山前也須熟悉定位技巧並備妥地圖、GPS（衛星定位系統），以及通訊等相關裝備。



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