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山友攀八大秀摔百米深谷斷腿　空勤直升機陸空聯合救援成功

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一行4人登山隊上周赴南投信義鄉攀登八大秀山域，山友王姓男子在回程前一天不慎摔落約百米深溪谷，導致右大腿骨折、無法下山；南投消防局獲報後，於昨（9）日申請2架次直升機，先載送救援人員上山將王男搬運至中央金礦山屋，再由直升機吊掛載送下山，耗時近24小時後順利將他送醫救治、保住一命。

南投消防局指出，這行登山隊5日上午10點從信義鄉東埔溫泉入山，攀登八大秀，原預計9日從原路下山；但8日下午在白羊金礦山屋前往中央金礦山屋的途中，26歲的新北市人王姓男子就摔落緩坡溪谷，右大腿骨折、無法自行移動，所幸意識清醒，同行山友在旁陪伴，立刻報案求援。

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局在下午4時30分獲報，考量到達事故點需2天時間，空勤直升機又因天候因素無法起飛，於是先調派第一梯次4名救援人員，整裝後於晚間6時30分由地面連夜挺進，並申請直升機在昨日早上7時26分，載送第二梯次6名救援人員上山、降落秀姑巒坪，火速前往協助救援。

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山友攀登八大秀摔斷腿，南投消防局和空勤直升機陸空聯合救援成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

救援隊於上午9時14分接觸王姓山友，發現疑似大腿閉鎖性骨折，隨即將傷者放置於鈦合金藍式擔架輕型推輪系統上，在崎嶇山路上以揹負方式慢慢往中央金礦山屋移動，並申請直升機吊掛，至下午2時10分吊掛成功，降落竹山消防訓練中心，並由名間消防分隊後送竹山秀傳醫院救治，順利完成救援任務。

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