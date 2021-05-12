疫情升溫　玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額

▲疫情升溫禁室內逾百人活動，玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情燒進社區，中央流行疫情指揮中心昨（11）日宣布提升疫情警戒至第二級，並實施相關限制措施，包含限制室內100人以上集會活動；玉山國家公園管理處為配合防疫措施，針對「排雲山莊」服務項目進行調整，包括住宿人數將下修為100人、暫停外籍人士保留名額措施等。

玉管處指出，排雲山莊原提供116人住宿，即日起每日以核准100人住宿為原則，若該日已超過100人，將不再進行遞補，但原已核准或通知遞補者將不受影響；住宿抽籤名額自申請110年6月12日起，名額也調整為100人；外籍人士提前申請住宿保留名額措施即日起暫停，但原已取得保留資格者不受影響。

▲玉山排雲山莊。（圖／玉山國家公園管理處提供）

入住規範方面，玉管處提醒山友進入山莊（山屋）應配戴口罩，入住時需依床位分配、不得任意變更位置，並請保持適當社交距離；供餐將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險。

此外，為確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，玉管處籲請登山隊人員務必攜帶身分證明文件正本，至排雲登山服務中心辦理入園報到作業，本國隊員請攜帶國民身分證刷卡報到；報到時亦將落實量測體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園。

玉管處強調，防疫期間務必遵守相關規範，依據中央流行疫情指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」之人員（詳見疾管署網站https://www.cdc.gov.tw），應取消或暫緩申請入園；若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園，核准入園人員也應加強自主健康管理，保護自己也尊重他人。

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