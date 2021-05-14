快訊／和平醫院2確診！萬華茶藝館群聚再擴大？陳時中下午2時說明

▲台北市萬華區爆發茶室群聚感染，防疫巴士前往和平醫院載22醫護前往隔離 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

萬華、蘆洲、宜蘭本土群聚累積35人確診，其中有7人屬於萬華茶藝館相關群聚感染，但和平醫院收到2名住院3天後才確診病患，今（14）日也出動防疫巴士，將22位醫護同仁載往防疫旅館隔離。台北市長柯文哲擔心社區還有潛在病例，將於剝皮寮加設快篩站，是否會造成萬華群聚擴大，指揮中心下午一併說明。

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。台北市長柯文哲昨晚已親自到和平醫院視察，衛福部長陳時中今（14）日上午8點30分左右赴北市府了解防疫狀況。

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消息人士透露，北市府是在13日中午發現確診病例，隨即通報指揮中心，直到晚上10點，市府在10個小時內完成全部應變作業，此次應變形同「閃電作戰」，在獲知確診案例後，隨即展開疫調確認、疫病的應處作為，快速解決問題，柯文哲過去是醫學的專家，這次也直接到第一線視察，直接下命令指揮。

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民憂心指出，萬華比桃園危險，已成台灣最高風險區域，「有病人到和平就被診斷出來，代表萬華病人可能快滿出來」。

指揮中心說明，已隨即於昨晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

黃立民也提醒，近期曾經去過萬華要小心，只是路過還好，但如果到當地訪友、工作，還是要多注意，做好自我健康監測，一般民眾也應該避免前往萬華區。