「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正？　真相歪樓：不稀奇啊





▲店內店外已大消毒！（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

統計11至13日，本土爆發38例疫情，其中蘆洲獅子哥就1傳19人。相關感染者足跡史曝光後，讓網友紛紛感到好奇，「這家店的阿嬤到底有多特別？可以讓人暈船暈成這樣？」結果真相歪樓了。

隨著茶藝館群聚案足跡曝光，引發一名網友在臉書《爆怨2公社》困惑直呼，「（萬華）這家店的阿嬤到底有多特別？可以讓人暈船暈成這樣？」「鴻達茶藝館的阿嬤到底多漂亮？你要給我連去五天？」

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文章曝光後，一票網友沒看仔細，秒歪樓自嗨「阿嬤有絕招，可以讓你欲罷不能」、「時間管理大王」、「老人家要的是陪伴和聆聽啦，吹牛的時候有人讚聲是hen爽的」、「應該說阿公店比較有人情味」、「人與人的連結」、「通常上茶室的男人都有點年紀，太幼齒的有共歡認知問題，玩不起勁，瘋不起來，40歲以上的女人大致上 都能應對如流，不會雞同鴨講，在老男人眼裡也算（幼齒）的」。

然而真相誤會大了，綠色圖表是「萬華清茶店群聚案的足跡」，包括《案1217、1220、1221、1247、1249、1252、12544》七人群聚足跡，其中有一病患在5月2至6日的11：00-18：00都會準時出沒鴻達茶藝館，推測就是員工，而非尋芳客。

▲網友好奇，為何有一人連五天到鴻達茶室？（圖／翻攝爆怨2公社）



另有網友也在《爆怨2公社》哭笑不得直呼，「一堆人看到這張就高潮，沒看到最上面那兩行字嗎？人家阿嬤就是在那邊工作啊，不然怎麼11：00-18：00在那邊，阿嬤連上5天班不稀奇啊！」

事實上，獅子哥接觸群與茶藝館群聚的足跡，能如此詳細呈現，除了歸功疫調人員抽絲剝繭核對，也慶幸確診者能坦誠相告，指揮官陳時中坦言，當然病患一開始無法講答案，是慢慢詢問出來，一方面病患得知確診時都是恐慌的，腦筋幾乎是一片空白，加上是生活隱私而不敢講。

對此，不少網友也呼籲發揮同理心，「如果每個人都這樣取笑願意誠實全盤托出的人，以後誰敢說自己行蹤？那這疫情到底還要不要控制、追查？他只是幫助大家檢視自己的蹤跡有無感染風險～勇敢說的人比什麼都不說的，更不會造成恐慌吧」、「老實講，還要被酸被罵，以後誰敢老實說啊」。

▼網友認為，疫情當下，大家更該將心比心！（圖／翻攝爆怨2公社）

▼獅子會群聚一圖秒懂！（圖／曾梓倩製）

