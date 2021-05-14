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1天接2千通電話！兩廳院客服被打爆　最新節目異動取消看這裡

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

▲國家兩廳院因應防疫升級，多檔節目受影響，客服電話接不完。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

防疫升級，國家兩廳院因應指揮中心指引，協調「室內超過100人、室外超過500人」演出活動延期或取消、梅花座等，影響人次達5.5萬，光是5月12日單天相關詢問電話近2千通，如今也宣布最新影響節目名單。

兩廳院受到此次疫情衝擊影響的主辦節目5檔、64場；外租節目達64檔、86場，影響人次近5.5萬人，將採取延期或取消，或以梅花座辦理。

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目前兩廳院6月至7月主辦節目唐美雲歌仔戲團《光華之君》已確認取消演出，延演時間將另行公布；而2021新點子實驗場節目，包括陳弘洋 x 吳子敬 x 邱柏翔《半金屬》、林陸傑《Role Play》、噪音印製《虛擬日常》、周翊誠《百年之囚》等，預計依措施調整後，於05/19 重新開放銷售。

截至13日下午5點，5/11至06/08確定取消演出共27檔、延期10檔、如期演出4檔，其餘19檔主辦單位協調中。

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

兩廳院表示，演出延期及取消資訊陸續對外公告後，客服中心已接到大量觀眾來電詢問節目異動與退票資訊，5/13單日就近2千通，建議觀眾若電話持續等待中，可先至兩廳院官網、OPENTIX查詢節目，或聯絡表演團隊詢問最新狀態，也請耐心等候。

而所有取消節目皆可辦理退票，相關退票資訊可見「OPENTIX兩廳院文化生活」或觀賞節目所使用之售票系統。延期節目將先行取消演出，延演時間擇日公告，進一步資訊，亦可查詢兩廳院官網、OPENTIX兩廳院文化生活各節目頁面。

兩廳院主辦節目及活動異動說明如下：

05/15 NTCH togo《感覺超能力》親子音樂課（取消）
05/22-05/30 NTCH togo《聖桑的動森大冒險》親子說故事（取消）
06/10-06/13 廳院選 唐美雲歌仔戲團《光華之君》精彩重現（延期）
06/11-07/23 NTCH togo《人生如戲的開關》樂齡工作坊（取消）
06/13-07/11 NTCH togo《你這什麼態度》親子戲劇工作坊（取消）
06/23 NTCH togo《雙管琴下──管風琴二重奏》（取消）

兩廳院主辦節目預計5/19 重新開放銷售：

06/11-06/13 2021新點子實驗場 陳弘洋 x 吳子敬 x 邱柏翔《半金屬》
06/19-06/27 2021新點子實驗場 林陸傑《Role Play》
07/09-07/11 2021新點子實驗場 噪音印製《虛擬日常》
07/10-07/18 2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》

5/13-6/8外租節目異動說明如下：

05/13 2021 TSO Classic－名家系列《維也納餘香─當林昭亮與康戈爾德相遇》（取消）
05/13 經典・傳承（取消）
05/14 《樂無界教育計畫---呂紹嘉大師班音樂會》（*改為於「公視PTS臺灣 」YouTube頻道線上直播。）
05/15 NSO室內樂 《五月。舞樂》（取消）
05/14-05/16 13th新人新視野（取消）
05/15-05/16 薪傳歌仔戲劇團-2021年度大戲《昭君．丹青怨》（取消）
05/15 古典靚聲-向大師致敬（取消）
05/16 力晶2021藝文饗宴：幸福之聲 - 孟德爾頌協奏曲音樂會（延期）
05/16 悅然琦想~2021簡佳琦長笛獨奏會（取消）
05/16 紀念名人堂之系列音樂會 （取消）
05/17 向防疫英雄致敬-實踐大學交響樂團與管樂團聯合音樂會（取消）
05/17 【窺·探】陳渝玹大阮獨奏會 （取消）
05/19 嗆世代（取消）
05/21-05/22 LA LA LAND樂來越愛你電影交響音樂會（延期）
05/21-05/23 廣藝×盜火劇團 懸疑首部曲《幽靈晚餐》（延期）
05/21-05/23 果陀劇場《ART》（延期）
05/22 台大親子樂團 弦躍時空（取消）
05/23 當我們關在一起 林宥辰2021大提琴音樂會（取消）
05/23、06/06 《玩具總動員》電影交響音樂會 （延期）
05/24 雋永-新店高中音樂班年度公演（取消）
05/25 王姝惠琵琶獨奏會 （取消）
05/27 2021朱宗慶打擊樂團策劃 臺灣新聲力系列音樂會《美好關係》（取消）
05/27 清華A.I.樂團音樂會（取消）
05/28 2021朱宗慶打擊樂團策劃 臺灣新聲力系列音樂會《名家聚擊》 （取消）
05/28 法式浪漫 丁莉齡大提琴獨奏會（取消）
05/29 2021朱宗慶打擊樂團策劃 臺灣新聲力系列音樂會《百人木琴》（取消）
05/29 《布拉姆斯的微笑》（取消）
05/30 范婷玉獨唱會《靠近，荀貝格》（取消）
05/31 牧神甦醒 - 馬勒第三號交響曲（取消）
06/03 南藝大鋼琴馬拉松音樂會（取消）
06/04 觀音線30周年公益音樂會 2021新逸交響樂團年度公演（延期）
06/04-06/06 力晶2021藝文饗宴 吳興國經典復刻-貳號作品 暴風雨（取消）

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