疫情來勢洶洶　桃園市13日公布新防疫措施！將備戰預演三級管制

▲鄭文燦12日表示，若進入第三級防疫，市府會執行分組辦公及居家辦公規劃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情已進入社區感染傳播階段，桃園市長鄭文燦12日表示，中央流行疫情指揮中心宣布已進入社區二級防疫，二級防疫有很多管制措施，市府會不斷地滾動式檢討，只有加碼升級，不會減少；一旦進入第三級管制，已委請人事處、秘書處完成分組辦公與級居家辦公規劃，市府也會預作演練。

鄭說，已委請市府各單位盤點進入第三級警戒要增加的管制措施，如環保志工、老人研習、校園開放等，這些可能都會停止，「我會在明天（13日）召開防疫會議上把第二輪的二級防疫提高措施，再另作宣布」。

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鄭文燦指出，依照中央流行疫情指揮中心規定進入第二級管制，但假如單日有10個確診案件或者一週有3個群聚感染，就會進入第三級，假如是第三級管制，幾乎所有的室內活動都會受到嚴格限制，政府部門必須採取分組辦公以及居家辦公規劃，這部分已委請人事處與秘書處針對各廳舍的備用辦公廳舍以及分組辦公的規劃，要先規劃好，市府會作演練，一旦進入第三級，我們會執行分組辦公的規劃。

鄭文燦也提及，在疫情期間，政府仍需要服務不中斷，需要運作，為確保各種防疫措施可以推動得更好，相信這次是很大的挑戰，政府與民間都動起來，面對這波疫情來勢洶洶，絕對、絕對不能掉以輕心。未來只有在防疫強度上不斷提高，希望度過這波挑戰。當然對於目前疫情發展，還是以中央流行疫情指揮中心的判斷為主，每天都會注意疫情的最新發展。

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