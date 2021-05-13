桃園大溪、平鎮、八德、大園停電！電梯受困3獲救　警疏導交通

▲受到興達電廠機組臨時停機影響，桃園市蘆竹區多處路段交通號誌停電，蘆竹警分局緊急派員在路口協助交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

位於高雄市的興達電廠13日下午因機組停機，導致桃園市多處分區停電，其中桃園區、大園區與觀音區分別傳出有民眾受困電梯，經過消防局緊急與電梯業者派員協助順利脫困；另外部分地區交通號誌因停電停擺，包括蘆竹與中壢等警方都派員在路口協助交通疏導，避免發生壅塞或意外發生。

興達電廠下午2時37分因機組停機，導致全台各縣市陸續停電，其中桃園市大溪、平鎮、八德、大園等區域陸續傳出停電，不少大樓住戶與民宅分區停電，包括八德區介壽路、大溪區介壽路、桃園區天祥七路、經國路。中壢區高鐵南路與民族路、龜山區文青里、平鎮區南豐路與金陵路、龍潭區工二路、大園區中正東路、新屋區全區都出現周邊民宅都出現短暫停電狀況。

此外，蘆竹區大竹路、大新路、大興路、中興路、上興路等地區出現停電，蘆竹警分局緊急請大竹派出所開啟警示燈在路口協助交通疏導。

▲受到興達電廠機組臨時停機影響，桃園市消防局人員會同電梯廠商協助受困電梯女子脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局接獲3起民眾受困停電電梯按鍵，包括下午2時許在桃園區峨嵋二街社區有女子受困、下午3時許觀音區經建五路有男子受困，大園區和平路下午3時許有男子受困電梯，消防人員接獲報案後，會同電梯廠商使用電梯鑰匙打開電梯，協助受困者先後脫困。

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