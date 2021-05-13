全大運9項比賽喊卡　成大：開幕典禮、選手之夜都順延

▲成大發言人李俊璋指出，考量近日國內疫情嚴峻，13日之後才開始的9項比賽延後舉辦，待疫情舒緩後擇期續辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲擔心防疫，建議成功大學考慮延期舉辦全大運，成大13日下午4時20分許宣布，體育署及大專體總同意全大運尚未比賽的9項競賽延期舉行，成大發言人李俊璋表示，最晚9月底前會舉辦，而開幕典禮與選手之夜，經審慎評估，因防疫已無法達到預期效果，將同步順延到恢復賽事前1天舉辦。

成大發言人李俊璋指出，因國內疫情嚴峻，各方都需要集中精神與資源、全力維護民眾健康，為珍惜寶貴的醫護人力，並減少大量民眾的南北移動所可能增加之風險，經強烈建議體育署及大專體總針對5月13日之後才開始的9項比賽延後舉辦，此一議已獲同意，成大表示感謝。

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成大發言人李俊璋指出，該校在睽違40年後，獲選承辦2021年全國大專校院運動會，以「藏行顯光成就共好」的原則，在展現科技、發揮智慧與熱情的核心價值下，全力投入準備與執行16個校內外場所的防疫措施以及現代化的競賽空間。

成大發言人李俊璋說，全大運自5月6日在公西射擊基地展開射擊競賽以來，至13日已順利完成4項競賽，有7個競賽正進行中，參與之裁判、選手與教練已達4400多人，將全力完成；但13日以後即將展開之競賽仍有9項，預計多達4500人以上，將延舉行，預計在9月底之前舉行。

李俊璋說，全大運開幕典禮、選手之夜等，因國內疫情嚴峻，各項防疫工作影響下，已無法達到主辦單位預期的效果，經審慎評估後，決定同步順延至9項比賽恢復舉行前1天舉辦。

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