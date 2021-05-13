災難性停電！全國超過395萬戶用電受影響　網：關鍵停電拯救疫情

記者陳雕文／綜合報導

一間位於高雄的興達電廠故障，竟讓全國各地遭殃！截至晚間6點，各消防機關回報全國計312件電梯受困，其中257件脫困，還有55件處理中；內政部表示，因應台電興達電廠停機，全台分區輪流停電，粗估超過395萬戶民眾用電受影響。有網友認為，這次停電是有「計畫性」的，認為「停電拯救了疫情」。

▲全台各地大停電，公司企業全遭殃。（圖／記者劉亭攝）

據了解，高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排於下午2時發生故障，導致興達發電廠四部機組跳脫，無預警停機事件發生後，臺灣電力公司緊急發出停電通知，但該簡訊卻讓不少民眾火冒三丈，「都已經停電了才傳簡訊告知是要幹嘛？」

還有不少網友氣不過，紛紛湧進興達發電廠的Google評論給1星，甚至留言狠酸「因為人與人距離被拉遠，無法用愛發電，所以停機！」

▲全台停電災情統計。（圖／內政部消防署提供）

內政部表示，因應台電興達電廠停機，全台分區輪流停電，內政部警政署已立即成立應變指揮所，請各警察機關即時啟動應變機制，加強疏導交通及防範治安突發事故發生，目前適逢下班交通尖峰期，警方也會加派員警和義交協助疏導指揮，維持交通順暢。

針對政府呼籲民眾不要輕信網路假消息的說法，資深媒體人羅友志開砲，「什麼是假訊息，公布兩個來看看，要大家不准發訊息吧？人民沒有自救、恐慌的權力了嗎？」網友看了讚聲留言、「友志哥～～～你們覺得沒電都是幻覺而已！有政府，會做事。有愛就有電！」、「政府不是説不缺電嗎？一個電廠事故，全台大停電，真的很可悲」、「缺電就缺電，別再扯什麼假訊息啦！」

也有網友懷疑，這次停電是有「計畫性」的，因為國內疫情一發不可收拾，因此透過大跳電來轉移大家注意力，認為「停電拯救了疫情新聞」。

▼國民黨團批評，非核家園還没看到，卻看到全台停電，台灣真的不缺電嗎？（圖／翻攝自國民黨團臉書）