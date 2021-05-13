現任獅子會長傳訊「要去當兵了」疑確診？　他笑回：謠言止於智者

▲五股獅子會5月份例會中，前任會長染新冠肺炎出席。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎疫情延燒，13日本土確診又增加了13人，新北市獅子會前會長確診1傳10人後，據傳現任會長12日曾透過群組向成員說「要去當兵了」，引起臆測是否也確診；現任會長接受訪問時表示並無傳訊當兵等情況，目前採檢後正居家隔離中，採驗結果尚未公布部分會員仍相當忐忑，自己也都會在群組內互道關心，一起渡過這段黑暗期。

據了解，現任五股獅子會長從疫情爆發後，每天都透過通訊軟體跟會員問候，盼能夠鼓勵確診者和獅子會會員，但有位確診的成員12日接到現任會長的訊息「要去當兵了」，引發會內揣測現任會長恐怕已確診。

現任會長接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示「謠言止於智者」，身為會長怎麼可能會在危急當頭開這種玩笑，自從11日晚間遭匡列去採檢後，目前都在家中隔離，身體狀況相當好，並沒有特殊不適感，他笑談「放輕鬆，只能當作渡假不然怎麼辦？」

會長也說，當天跟前會長的餐敘雖沒有坐在同一桌，但基於尊重前輩都有逐桌敬酒，當然也有跟前會長接觸到。記者詢問是否有部分會員責怪前會長害大家染疫及匡列，會長則說此時需要鼓勵、安慰的力量，檢討與指責我們可以疫情後再來做，如今希望疫情指揮中心可以盡快找出案例之間的關聯性。

他也提到，由於自己居住在非新北的縣市，防疫單位在跨縣市的聯繫上速度過慢，新北當天就通知完轄內匡列者採檢，自己所在的縣市則晚了整整一天，這不僅會造成匡列者內心的恐慌，也可能有防疫破口的出現，呼籲相關單位在資訊的彙整上應更加即時。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

►案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困