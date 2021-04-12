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林智堅接種疫苗「沒什麼感覺」　籲共同施打構築防護網

▲新竹市長林智堅到新竹馬偕醫院接種疫苗。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到新竹馬偕醫院接種疫苗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

AZ疫苗今擴大接種，中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等對象皆可接種COVID-19疫苗。新竹市長林智堅帶著部分第一線市府人員到新竹馬偕醫院接種疫苗。他表示，「沒有什麼疼痛感」，也呼籲防疫須團結，盼符合資格疫苗民眾都能接種，共同構築防護網，保護自己也保護家人。

林智堅施打後也分享，醫院很貼心，針頭很小，施打時間也很短，「沒什麼感覺」，請符合接種資格民眾不要擔心。

林智堅表示，在中央政府與地方政府攜手合作下，加上國人團結一致，國內防疫有成，他也呼籲，國人要再次團結施打疫苗，身邊的朋友、家人等一起「構成防疫網」，擔任防疫小尖兵。

衛生局表示，目前配合施打COVID-19疫苗新竹台大及新竹馬偕2家醫院，衛生局已重點輔導，包含接種流程、場所的整備作業，後續也將分批安排第二階段符合疫苗接種對象，到指定合約醫院接種。同時衛生局也積極輔導其他專責醫院，陸續增加COVID-19疫苗接種點，讓民眾就近接種。

新竹台大及新竹馬偕2家醫院設有接種疫苗預約登記系統，新竹台大預約方式現階段維電話專人服務03-5326151＊2021；新竹馬偕預約方式採網路預約網址https://reurl.cc/nn2yYD，門診時間將視預約人數調整診次，民眾預接種疫苗前請先洽詢接種單位。

衛生局說，自上月22日開打第一階段疫苗，竹市累計337人接種，均無不良反應，第二階段符合資格者把握機會施打，第二階段符合接種疫苗資格、且有意願者達1794位，將陸續接種。

衛生局指出，目前國內獲配之AZ疫苗為十劑型，開封後六小時有效，「非常珍貴」，一定要湊足至少十人才開打。為提高疫苗使用效益，減少疫苗耗損，接種對象請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種，務求疫苗達最大使用效益及保護功效。

衛生局提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心，這些症狀通常輕微並於數天內緩解消失，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

另提醒民眾接種COVID-19疫苗後，可透過疾管家建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統，定期回報自身健康狀況，系統會依據民眾回報情形，給予合適的關懷或就醫建議，也會依民眾填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。

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