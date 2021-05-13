陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

▲陳時中說出「有人與人的接觸」，意外成為熱搜關鍵字。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣日前接連出現本土病例，其中蘆洲前獅子會長遭爆與萬華區個案有關係！衛福部長陳時中今（13）早到立法院接受質詢時透露，2人有「人跟人的接觸，這樣的連結」。沒想到這句話一出，馬上引爆網友注意，紛紛猜測到底是怎麼接觸、怎麼連結，許多KOL也引用起這句話來發文，大炒阿中金句。

陳時中今早受訪時表示，在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的接觸」，推測是同一傳播鏈往下延的。據了解，陳時中所指蘆洲案正是五股獅子會前會長。消息一出，不少人都因為陳時中委婉而含蓄的說法而歪樓，讓「人與人的連結」這個詞也瞬間成為社群軟體目前人氣最高的搜尋關鍵字。

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▲「人與人的連結」在臉書上成熱搜。（圖／翻攝自臉書）

網友們紛紛留言熱論，「老司機的連結，怕」、「哪個部分連結了」、「老獅雞」、「請問是怎麼連結，可以講一下嗎」、「不止疫情爆發。姦情也一同爆發了」、「連❤結❤～～」、「是區塊鏈的連結嗎？他人都不能得知內容嗎」、「是哪裡跟哪裡的連結，都不白話一點，我看不懂啦」、「全台最大的抓姦系統上線啦！」

許多KOL也忍不住發文調侃，包括財經網美胡采蘋「其實我昨天就覺得獅子會長只是需要時間跟老婆解釋而已。」ICU醫師陳志金「有找到『連結』就好！就不算是『感染源不明』大家就不要再追問是甚麼連結了！鼓勵染疫民眾誠實交代接觸史，疫調人員辛苦了！」名嘴王時齊「原來是唱完歌續攤去茶室和人連結了啦！」

《鄉民抓漏》則在粉絲團寫下「華航機師>空服員>前獅子會長>茶室女。情慾流動變成病毒流動，人與人的連結竟造成股市崩跌，真是台灣奇觀！好消息啦！哪次不是好消息！」插畫家《蠢羊與奇怪生物》還畫下一張母獅質問公獅的圖，「待在醫院治療有惡化往生風險，復原後回家也有往生風險，難」。

待在醫院治療有惡化往生風險，復原後回家也有往生風險，難（ #人與人的連結

另外，分享這句話的粉絲團還有「浩爾譯世界」、「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「欣西亞和Shane任翔 」、「3Q 陳柏惟」、「地圖製造 MakeWorld.tw」，紛紛直呼「耐人尋味」、「你們實在太下流了，也許只是握手之類的，人類才有的社交行為～」

#新聞中翻英 今日新聞關鍵句：「人與人的連結」 通常中文越委婉，越模糊，越概括，就越難翻譯成英文，因為選字的可能太多 以這例子來說，各外媒辦公室現在應該正熱烈討論英文要選哪個字表達才適切 如果只是字面The Lions Club... 由浩爾譯世界發佈於 2021年5月12日 星期三