短裙妹搭車「開腿翹腳」…被司機打趴在地！她一抬頭網友全歪樓

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州5月9日發生一起網約車（台稱多元計程車）糾紛，一名外形靚麗的辣妹在搭乘網約車時，竟將腳搭在副駕駛靠枕上，引起司機不滿。在她下車後，遭到網約車女司機暴打。不過，影片一曝光，有網友怒罵，「妳不對在先，就是沒家教。」也有網友歪樓稱，「這個鼻子不好意思我笑了。」

事發前一晚，被打辣妹小裴（化名）與朋友到某會所喝酒，直到天亮了才離開，醉醺醺的兩人打算乘網約車回家。上車後，小裴感到不舒服，有些想吐，想要平躺緩解嘔吐的情況，便將雙腳搭在副駕駛的靠枕上。

小裴的這一行為，讓司機很不滿，遭到制止。小裴也知曉自己的行為不是很禮貌，提出自己弄髒了車子，會支付清洗費用，卻沒想到兩人發生爭執，「我當時也是態度不太好，但我朋友是清醒一點的，她一直在和對方道歉。」

眼看雙方的矛盾升級，小裴與朋友提出下車，之後，在路邊等待重新叫車。就在這時，網約車司機竟然也從車上跟了下來，走到小裴面前，狠扇了幾個巴掌，這一幕被小裴的朋友用手機記錄下來。

▲醉女沒水準遭網約車司機暴打。（圖／翻攝自影片）

影片顯示，一名身穿綠色上衣的女子咬牙切齒地對小裴飆罵，「不得了了，是吧，」又狠扇了兩巴掌。小裴坐在地上，被對方打得頭髮凌亂，沒有還手，「妳打我是吧。」緊接著，綠衣女子放言，「打得就是妳，信不信我一巴掌呼死妳，在車上我就沒好意思動手，提醒妳一遍又一遍，心裡沒有點數。」

小裴有些氣不過回擊，「妳再打一巴掌。」聽到對方的話，綠衣女子也氣不打一處來，再抬手就是一巴掌，十分理直氣壯地說道，「我再打一巴掌怎麼樣，嘴賤。」之後，朋友求助旁邊的人報警。

小裴講述，對方不僅打了她好幾個巴掌，還用腳踹她，出言侮辱。事情發生後，雙方被警員帶到了派出所進行調查。小裴稱，她給對方清洗費，卻被司機認為是侮辱，「她當時在派出所說，一個巴掌給妳500元。」

對此，網約車平台作出回應，在此事發生後，他們已經在第一時間和乘客取得聯繫，並對其表示關懷。之後，他們也對此事進行調查，通過車內的監視器，他們發現，乘客在上車時，胳膊和鼻子下方就有傷痕，乘客將腳放在副駕駛被司機多次制止無果，雙方發生衝突，期間乘客曾多次辱罵司機。

目前，平台已經將涉事網約車司機帳號封停，但同時也對乘客的不文明行為表示譴責。