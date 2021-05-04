印度籍染疫者大陸趴趴走！曾坐兩趟火車　他接觸者參加2場婚宴

▲密切接觸者曾參加兩場婚宴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江金華義烏通報，新增1例印度籍無症狀感染者，患者入境解除隔離後確診，曾於4月30日乘坐過兩趟火車。5月3日深夜，江西兩地急尋浙江義烏無症狀感染者的密切接觸者。從公布的足跡來看，其中一名密切接觸者在五一期間曾參加過兩場訂婚宴。

浙江金華市新增無症狀感染者1例（義烏市1例、為境外輸入），男，印度籍。4月14日從非洲尼日乘飛機出發，4月15日抵達上海，入境解除隔離後乘坐火車至杭州南站，後轉乘到達義烏站，5月1日核酸檢測結果為陽性。

通報顯示，他的密切接觸者周姓男子，已按要求落實了集中隔離管控措施，官方現正進一步尋找周男的密切接觸者，周男於5月1日中午在廬陵花園酒店參加訂婚宴，坐在廬陵花園酒店V1包廂；目前，官方現急尋與周男同包廂同桌吃飯的所有賓客。

此外，他還於5月2日中午在佐龍鄉瑤上村委會張家自然村祠堂參加訂婚宴，坐在祠堂進大門右邊第一桌。官方也急尋當天中午在該祠堂與周男同桌吃飯的群眾。

自4月2日起至5月1日，浙江金華持續了整整一個月「零確診」，直到5月2日，浙江金華義烏報告新增1例印度籍無症狀感染者，打破了這個紀錄。