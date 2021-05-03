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溫州鄉村振興　邀台文旅產業交流

▲▼2021兩岸（溫州）文旅融合與美麗鄉村發展交流大會。（圖／取自溫州發布）

▲2021兩岸（溫州）文旅融合與美麗鄉村發展交流大會。（圖／取自溫州發布）

記者陳政錄／北京報導

大陸近年積極推動鄉村發展，為與台灣成功經驗交流互鑑，浙江省溫州市日前舉行「2021兩岸（溫州）文旅融合與美麗鄉村發展交流大會」，以「守望鄉愁　攜手鄉創」為主題，共謀合作發展之路。

交流大會上，邀請溫台兩地文創、鄉旅行業代表，聚焦文旅融合、文化創意、智慧生活、未來鄉村等方面進行經驗分享。兩岸觀光美食交流協會理事長羅繼志以《營造目的地場景強化鄉村品牌》的主題，分享瞭如何將台灣「小而美」的場景，在大陸進行「大而新」升級。

海峽兩岸生態農業及綠色食品技術與產業合作聯盟副秘書長劉鍾認為，溫州有著美麗的山與海，可以以山海為特色，與文化相融合；永嘉一甌茶肆謝女士表示，台灣的旅遊產品、文化創意等方面特別好，所以她這次是專門過來學習的。

與會嘉賓表示，文旅融合是兩岸合作的重要趨勢，台灣走過多年的農旅文創發展，可以把過去摸索、整理過的體驗來植入溫州美麗鄉村建設，助力溫州鄉村文旅快速發展。

為進一步講述溫州新時代的發展、新創故事，溫州還製播當代都市劇《溫州三家人》，於3日起在央視播出。該劇由蘇舟執導，巫剛、劉佩琦、張陸等主演，以溫州三個創業家庭為敘事對象，講述了老一代溫州企業家和新一代青年，在「一帶一路」和「互聯網+」的征程上創新創業的故事，這也是「溫州家人」三部曲的收官之作。

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