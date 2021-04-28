缺錢爸賣親生兒爽賺68萬！　帶妻出遊打卡「拍鈔票照」曬網炫耀

▲男童竟然被自己的爸爸賣掉。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者李振慧／綜合報導

浙江湖州市一名男子因為缺錢，竟然把2歲半的兒子拿去賣，成功獲得人民幣15.8萬元（約台幣68萬元）後，不但帶著這筆錢到處去玩，還將大把現金的照片分享給朋友炫耀。幸好男童目前已順利尋回，男子則因涉嫌拐賣兒童被拘捕。

根據《錢江晚報》報導，34歲謝姓男子2年前與妻子離婚，後來又另組家庭並且對親生兒子小佳（化名）不聞不問，孩子一直是交由弟弟與母親照顧，10日卻突然返家，說前妻想見孩子便將人帶走，家屬覺得奇怪，後來打電話給前妻詢問，得知對方並沒有提出這種要求，最近也沒見到孩子。

謝男的弟弟17日到埭溪派出所報案，警方很快便找到謝男行蹤，發現他竟然一路從浙江玩到貴州等地，24日順利將人逮捕到案，他坦承，因為手上缺錢便把兒子拿去賣掉，後來帶著現任妻子到處遊山玩水，還開心打卡拍照。

警方25日下午順利解救出被拐賣的小佳，並把孩子帶回吳興老家。購買孩子的黃男表示，因為女兒結婚6年一直沒有小孩，才會四處打聽有沒有孩子可以領養。目前涉嫌拐賣兒童的謝男依法刑事拘留，也對黃姓男子採取刑事措施，案件正在調查中。

▼謝男犯案後毫無悔意，還把錢拿去揮霍。（圖／翻攝自錢江晚報）