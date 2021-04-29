人妻獨自到賓館開房 闆娘「偷聽電話」拒收被讚爆：這錢我不賺

▲女子一直慌張講電話，引發老闆娘注意。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者李振慧／綜合報導

浙江省嘉興市一名長髮女子獨自去賓館想要入住，只見她神色可疑態度十分慌張，登記入房時還一直講著電話，電話內容被女老闆偷聽到後，竟然拒絕把房卡給她，看似霸道的行為其實是在助她脫困，在網路上獲得網友狂讚。

事件發生在22日下午3時，陳姓女老闆表示，該名女子要入住賓館時，臉色看起來十分焦急，並對著電話另一頭的人講著，「好的，你放心，我已經找到賓館了」、「你放心，警官，我馬上就住進去了，等會就可以進行筆錄」。

女老闆察覺事情有異，開口詢問女子發生什麼事情，然而對方沒有回答手還不斷發抖，她便勸對方可能是遇到詐騙，並且不願意提供房卡，結果對方氣得想要離開，她急忙把人攔下並報警。

警方調查發現，名叫小雲的女子是一名人妻，平時都在家中照顧小孩，當天中午接到電話，一名謊稱是警察的人要求她獨自一人在賓館開房間「做筆錄」。小雲表示，「他們做得太逼真了，不但有我個人資料，通緝令上還有我的照片」，幸好遇到熱心陳姓老闆娘才逃過一劫。

陳女則表示，「寧可不賺她的錢，也不能給她開房間」，機智舉動獲得網友大讚，「這樣的多管閒事，忍不住要給讚」、「老闆娘果然見多識廣，女子很幸運」、「老闆娘：我見過的騙子比你吃過的米飯還多」。