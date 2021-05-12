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蔡英文籲828公投「四個不同意」　銓敘部：無違法疑義

▲▼蔡英文更換臉書封面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文日前更換臉書封面，呼籲828公投「四個不同意，台灣更有力」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前在臉書發文，呼籲民眾對公投案投「4個不同意」，遭國民黨質疑違反行政中立。對此，銓敘部12日晚間表示，總統及政務人員並非《行政中立法》的適用或準用對象，其若就公投案公開表達立場，並無違法疑義。

銓敘部指出，《行政中立法》僅在第18條規定，「憲法或法律規定須超出黨派以外，依法獨立行使職權之政務人員，準用本法之規定。」此外，總統及政務人員並非《行政中立法》的適用或準用對象，其若就公投案公開表達立場，並無違法疑義。

針對行政機關就公投案表達政策立場，是否有違反行政中立法規定之虞，銓敘部說明，公民投票為民眾針對法律、立法原則或重大政策直接表達意見、行使直接民權的方式，而行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，本於政策推動的權責，本有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

銓敘部說，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場者，不能認為是違反行政中立法之行為。

銓敘部說明，依據《公民投票法》第10條第9項規定，行政機關有義務提出意見書，內容並應敘明通過或不通過之法律效果。

此外，中選會依據《公民投票法》第17條第2項授權所訂「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」也規定，於舉辦公民投票發表會或辯論會時，如為公民依《公民投票法》經提議、連署等程序而提出之公民投票案，除由提案領銜人代表正方外，「立法院、行政院或依本法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方」。

銓敘部表示，行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，基於政策推動的權責，本有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。因此，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處。

銓敘部指出，《行政中立法》法第10條規定，「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。」

銓敘部說，其立法目的在於禁止公務人員藉由職權，具體明確下命或指示其權力所及之特定對象，要求（或要脅）為或不為特定的投票行為，例如要求部屬或往來廠商支持或反對特定候選人、政黨或公民投票案。

銓敘部強調，其「要求」與該「職務上之權力、機會或方法」存有因果關係，才會有《行政中立法》第10條之適用。至於依照《公民投票法》及相關規定表達機關立場或意見，針對一般民眾之呼籲及說明，並無觸犯本條文之虞。

銓敘部表示，《行政中立法》的修正在上屆考試院卸任前，就納入2020年立法計畫中，因此無涉任何個別公投案，亦無針對性，目前《行政中立法》修正草案仍在考試院研商程序中，並持續與各界交換意見，並無既定的修法時間表。

銓敘部也說，依照各國實務，公務人員有義務提供正確資訊讓人民得以行使公民投票之權利，因此考試院未來對行政中立法之修正，也不會牴觸公民投票法的精神與相關規範。

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