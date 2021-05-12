單日增16例本土確診　蔡英文3訊息叮嚀：注意來路不明假訊息

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，12日新增本土16例、境外4例、調查中1例。對此，總統蔡英文下午在臉書說明3項資訊，包括：國內防疫物資和醫療系統都充足，請國人放心；也請大家配合指揮中心指引防疫，並要注意來路不明的假訊息。

▲總統蔡英文向國人提出三項資訊，其中要特別注意來路不明的假訊息。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文表示，接續昨天升級疫情警戒後，指揮中心下午在記者會上，進一步提出防疫六大方向，並全面加強稽查，力守社區防疫。

同時，蔡英文也向國人傳達3項資訊。首先，國內的防疫物資和醫療系統都是充足的，疫苗也會陸續到位，請大家放心。

第二，蔡英文說，中央會和地方政府共同強化防疫措施。更嚴格的措施難免影響大家的生活，但請大家不要恐慌，我們一起用最嚴謹的態度、最大的警覺，配合指揮中心的指引來防疫。

第三，蔡英文提醒國人，要特別警覺來路不明的假訊息。當大家收到有疑慮的訊息時，請快查證，不要輕易轉發，一切以指揮中心的正確資訊為準。

蔡英文表示，過去一年，全民同心守住疫情，未來一年更要守住台灣，保持穩健的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱，請大家通力合作，團結防疫守台灣，一起度過這波疫情挑戰。