民進黨暫緩大型宣講活動　蔡英文籲黨公職「線上跑攤」

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內爆發6例感染源不明本土病例，遭定調已經進入社區感染，台灣甚至可能進入第三級警戒。對此，民進黨主席、總統蔡英文12日呼籲，民進黨黨公職應立即減少、避免跑攤，可以改以「線上跑攤」的方式，亦即在線上與民眾問候或傳送文宣資料等。

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，民進黨發言人顏若芳12日表示，民進黨中央呼籲黨公職立即減少、避免跑攤、群聚性聚會或餐會等。

民進黨12日下午召開中常會，邀請中正大學社會福利學系副教授王舒芸就「大步迎向『雙薪、一起顧』的現代化家庭-少子化的托育與時間政策」為題提出專案報告。

民進黨秘書長林錫耀提到，有鑒於國內疫情升溫，包括原定16日舉行首場因應公投的「台灣政進步、向您報進度」施政說明會，以及包括北、中、南總共三場的百工百業社團場次，目前四場大型活動都已經取消，原本在6月8日前已經排了30幾場，後續將視疫情狀況待6月8日之後再討論。

根據與會者轉述，蔡英文也說，民進黨對民眾的溝通不能停，即便實體的活動暫停，但相關紙本、書面文宣都已經完成，主要是針對施政政績、公投指引等議題，中央黨部印製好後會發送至服務處、地方黨部，請地方黨公職協助發放。

蔡英文強調，民進黨該做的宣傳說明不會中斷，在確保防疫規範的狀況下，小型的座談還是可以舉辦。

此外，蔡英文也說，在電子文宣的部分，民進黨目前已成立多個群組，也可以利用這種方式發給支持者，中央黨部都會提供，「宣傳跟溝通的東西不會因為疫情停下來，只是形式有所改變」。

根據與會者指出，蔡英文也在會中提到，民進黨黨公職盡量不要跑攤，可以改以「線上跑攤」的方式，亦即在線上與民眾問候或傳送文宣資料等。

林錫耀表示，經過很多民調的測試，針對本次的四個公投議題，事前只要做到適度溝通，其實可以爭取民眾對民進黨的支持，因此黨公職要努力與民眾溝通。

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