「台灣與他國互動北京無權置喙」　外交部：戰狼外交只會引起反感

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日再次受邀在「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表視訊演說；不過，這讓中國大陸政府跳腳。對此，外交部12日表示，台灣與其他國家互動，北京政府無權置喙，戰狼外交作為，不會贏得共鳴與尊重，只會引起反感。

蔡英文10日時，再度應邀於「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表視訊演說，呼籲全球民主夥伴團結合作，共同守護自由民主的共享價值及確保區域安全穩定。

外交部表示，今年民主峰會同時邀請斯洛伐克總統、烏克蘭副總統、丹麥外長、歐盟執委會副主席、美國國務院民主人權代理助卿等，來自美國、英國、丹麥、澳洲、日本等各國政要、意見領袖及香港民運人士等國際民主領袖，以實體、錄影或視訊的方式參與。

外交部指出，這是蔡英文繼2020年之後，連續第二年應邀參與民主峰會，與全球民主社群領袖共商團結合作之道，以深化民主、確保供應鏈安全、維護區域共同利益。

此外，外交部長吳釗燮也於5月11日針對中國政府阻擋我國出席「世界衛生大會」(WHA)及謊稱「已為台灣參與做了妥善安排」推文說明，指出中共政權公然說謊、打壓新疆、西藏及香港人民的事實。

不過，台灣的外交工作，引起中國大陸的不滿。對此，外交部表示，大陸的說法荒謬、令人啼笑皆非，更凸顯中共政權的心虛及毫無反省能力。

外交部強調，中華民國台灣在國際社會上與其他民主自由的國家友好互動，正當且自然，中國政府無權置喙。中國政府缺乏對普世價值的尊重與瞭解，以威權擴張主義企圖強加中方的片面主張於他國，造成區域緊張與衝突。

外交部表示，中國政府不但未能自我反省，竟妄稱民主是「充滿意識形態的偏見」、「政治鬧劇」，並制裁自2018年起每年主辦論壇峰會的「民主聯盟」(Alliance of Democracies, AoD) 及其創辦人、前北約秘書長拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)，引起國際社會的譁然及輿論撻伐。

對於中國的戰狼外交作為，外交部表示，這並不會贏得共鳴與尊重，只會引起台灣人民、其他民主自由國家及國際社會的普遍反感。

外交部強調，今年蔡英文再度應「民主聯盟」邀請在民主峰會上發表演說，除彰顯台灣高度肯定「民主聯盟」 對於團結民主國家、維護全球自由民主的卓越貢獻之外，更向全世界宣示我國政府與人民堅守自由民主價值的決心，不會屈服中方的壓力與霸凌。

▼外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

