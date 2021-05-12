幕後／抓到了！台灣疫情升溫遭大量認知作戰強攻　鼓吹買陸製疫苗

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文發表談話時，特別請國人留意假訊息。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

在台灣疫情升溫，定調為社區感染之際，總統蔡英文12日於中常會發表談話，其中特別提醒國人留意來路不明的「假訊息」。據悉，就在台灣進入第三級警戒之際，有人就注意到，網路開始大量出現鼓吹普篩、購買陸製疫苗等短文，在經進一步IP與相關資訊追查後，評估是認知作戰攻擊的一環。

台灣12日單日新增16例本土確診，成為疫情爆發以來最多新增病例的一天。面對國內疫情升溫，蔡英文下午在主持民進黨中常會前，特別安排發表談話，雖然內容簡短，但緊扣3大重點：首先，是向安定民心，強調國內防疫物資、醫療系統都充足，而疫苗也陸續到位。

其次，蔡英文再次提醒國人，不要恐慌，大家一起用嚴謹態度，配合指揮中心的指引防疫；最後，則是要大家留意來路不明的「假訊息」，要大家收到有疑慮的訊息都要盡快查證，不要輕易轉發，並要以指揮中心訊息為準。

事實上，蔡英文之所以會在談話中，特別提及國人在「假新聞」的因應，主要是在前幾天疫情升溫之初，就有人已注意到，網路上有大量的發文，內容雖然不長，但內容多是鼓吹普篩；經進一步IP與相關資訊追查發現，有的內容是外部帶動者，有的是被動帶動對象。

因此，經內部系統評估，未來這幾天在網路上，類似的認知作戰，會從這幾天普篩言論、進口中國大陸疫苗，演變成鼓吹與大陸合作共同抗疫的言論。

對此，國安人士分析，這樣的認知作戰是要利用疫情來撥動台灣的敏感神經，以及國人對政府的信任，在疫情升溫之際，就已經有相關預判。不過，其實在過去這幾年來，政府在面對認知作戰都有相當程度的經驗，因此蔡英文今天在談話中，特別提醒國人對假新聞的因應與警覺。

據悉，蔡英文在民進黨中常會上，以及會後都有錄製影片，要在Line與相關社群上傳遞、擴散，目的就是要提醒國人，如果在網路上發現沒有被確認、來路不明、沒有證實的網路訊息，都不要轉傳。

▼相關系統注意到，在台灣疫情升溫之際，網路上出現大量鼓吹普篩、大陸製疫苗的言論，在經過IP、相關資訊調查後，評估為認知作戰攻擊的一環。（圖／記者陶本和翻攝）

