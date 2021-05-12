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疫情升溫！民眾搶打疫苗　北市「還有9220劑」：別擔心不夠接種

▲▼台北榮總疫苗接種狀況。（圖／北榮提供）

▲台北榮總疫苗接種狀況。（圖／北榮提供）

記者袁茵／台北報導

中央疫情指揮中心宣布，12日新冠肺炎疫情本土案例一口氣飆升16例，創下歷史新高紀錄，讓許多民眾恐慌，甚至「自費疫苗門診」11日一早就掛號大爆滿。面對北市疫苗到底還剩下多少疫苗可打？北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前還剩下約9220劑，從3日起每日平均施打率都有到1000人。

針對北市疫苗配發狀況，余燦華表示，截至11日上午9時，北市獲配發2870瓶，換算下來大約是2萬8700劑疫苗，目前已經打了2萬多劑，剩下約9220劑疫苗。

至於疫情升溫後，是否有提升民眾施打疫苗意願？余燦華指出，過去每日施打數平均約為500至700劑，但從3日起，每天平均都有1000人左右接種疫苗，6日施打1251劑、7日1595劑、10日1300劑；疫情升溫後確實有提高接種意願，但也不需要擔心不夠打，因為疫苗配發作業，是由醫院及市府依照施打及下周預約接種情況，彙整提報給中央，而中央會視施打狀況配發疫苗，約每週配發至少1次。

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