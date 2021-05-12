新北八大特殊場所停業　王欣儀憂：消費者跑到北市

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國內疫情升溫，12日出現16例本土感染案例，新北市長侯友宜宣布，八大特殊娛樂場所全部暫停營業，包括網咖、電子遊樂場等地，並全關閉新北公共場館，例如圖書館、運動中心等，然而台北市卻只是採實聯制，讓台北市議員王欣儀擔憂，新北政策反而會讓消費者跑到台北市，增加北市防疫危機。

侯友宜12日宣布，即日起強化二級警戒，關閉八大特殊娛樂業，以及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

面對新北八大場所以及圖書館、活動中心全部暫停營業，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊於12日下午舉行記者會時，僅宣布室內超過100人、室外超過500人的活動也要取消，八大場所出入嚴格管控，採實聯制進行。

對此，王欣儀12日提出質疑，雙北防疫措施互相比較，相對於新北市的嚴格，台北市顯得較為寬鬆，是否對台北市民的保障不夠多？若隨著新北市特殊娛樂場所、公共場館關閉，讓這些消費民眾都跑到台北市，是否會造成台北市的防疫危機，甚至加大疫情擴散風險？

王欣儀表示，現在疫情仍不明朗，雙北屬於共同生活圈，北市府是否應儘速與新北市府共同研擬防疫對策？或是比照新北市相關防疫做法？寧可禦敵從嚴，莫心存僥倖，待疫情不幸擴散再行圍堵則為時已晚。

▼板橋星聚點下午已貼出停業公告 。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

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