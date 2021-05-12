李正皓痛批林岱樺「病毒代表」　公然示範如何快速擴散病毒

▲民進黨林岱樺12日不戴口罩質詢。（圖／翻攝國會頻道）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行指揮中心今（12）宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，民進黨立委林岱樺12日卻堅持不戴口罩質詢，連同黨立委邱議瑩都不滿怒罵「遵守防疫規定很難嗎」。對此政論名嘴李正皓在臉書上發文痛批林岱樺是「病毒代表」，公然在國會上示範如何快速擴散病毒。

李正皓臉書發文表示， 「請問這樣的民意代表是代表怎麼樣的民意？」之前疫情穩定時大家看到這種怪咖行為，睜一隻眼、閉一隻眼就算了，今天都16例本土了，林岱樺還這樣搞？公眾人物的行為舉止更應該作為大眾的表率不是嗎？

李正皓說，台灣大多數的民意都知道戴口罩很重要，但身為民意代表的林岱樺，公然做出錯誤示範，如果一時忘記或許還情有可原，但被同黨同志糾正後還死不認錯，這表示她根深蒂固認為不用戴口罩，請問台灣要這種民意代表幹嘛？

李正皓痛批，「林岱樺，妳今天的行為代表的不是民意，是病毒， 一位『病毒代表』在國會殿堂公然示範如何要如何快速擴散病毒，難道立法院不用譴責、林岱樺不用道歉嗎？」

網友在李正皓的臉書留言表示，「政治人物本來就要以身作則！妳不戴要百姓如何信服？」、「大頭症立委一堆」、「這種人真的白眼到後腦勺去」、「直接隔離14天吧！」、「每個黨都有老鼠屎啊...病毒才不會管你是誰，多有權勢咧」。