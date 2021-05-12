快訊／蘇貞昌召集6大部會　行政院13日緊急討論防疫警戒升級

▲衛嚴防疫情失控，蘇貞昌13日將召集6大部會報告應對措施。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，1例調查中，創下防疫工作開展以來的新高。面對防疫工作開展以來最嚴峻的考驗，行政院長蘇貞昌13日院會召集6大部會，針對「COVID-19防疫警戒升級因應策略」進行報告，共同研商下一階段的防疫作為。

新冠肺炎疫情持續延燒，12日共新增16例個案，其中，3例為宜蘭遊藝場群聚接觸者（案1216、案1231、案1232）；有10例為案1203（獅子會前會長）接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230），3例感染源待釐清（案1217、案1220、案1221）；1例調查中個案為案1187接觸者（案1222）。

根據政院規劃，衛生福利部將報告「疫情現況及應處作為」；教育部將報告「校園、會考及全大運」；內政部報告「從邊境管制到社區關懷」；交通部報告「大眾運輸及場域」；經濟部報告「經濟部轄管場域因應措施」；文化部報告「藝文活動及場館」報告。

對此，政院發言人羅秉成表示，這2天的疫情有一些新的狀況，本土病例增加許多，各界面對嚴峻挑戰都審慎以對，不只指揮中心陸續有要求相關防疫措施，各部會也要相互合作協力，在各自業管內加強防疫措施。

羅秉成說，11日的指揮中心會議時，各部會都已經有一些準備作為，但還有一些資訊需要在院會做整體性報告，讓院長了解，因此明日的院會才會邀來相關部會首長討論，而院長也會針對內容進行討論或裁示加強要點。

面對本土病例創新高、連續出現不明感染源，蘇貞昌12日受訪仍表示「沒有要升級」；但他提醒國人，要把指揮中心要求的防疫SOP，大家一定要到位，同時也拜託第一線的醫療院所，有任何狀況盡早通報。

蘇貞昌接著說，所有防疫物資包括口罩、酒精、消毒物資、衛生紙等等，政府經過1年多來非常好的準備，非常充分，請大家放心。最重要就是，大家務必做好所有的防疫措施，只要全體同胞繼續做到防疫中心要求的SOP，台灣一定可以繼續維護安全。